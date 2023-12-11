فتانة شهيرة تدلي بصوتها مرتين في انتخابات الرئاسة المصرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن رصد واقعة تصويت إحدى الناخبات مرتين في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق.



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وفي هذا الصدد، كشفت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" تصويت الفنانة القديرة لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية 2024.



وأشارت لميس الحديدي إلى تكرار تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية 2024، مرتين الأولى بالقنصلية المصرية بجدة بالسعودية في أثناء حضورها فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالمرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والمرة الثانية اليوم بعد افتتاح لجان التصويت داخل مصر، موضحة أنه ربما حدث بدون قصد أو دون معرفة منها بلوائح المشاركة الانتخابية في التصويت، رغم أنه يعد جريمة ومخالفة انتخابية. وكالات



