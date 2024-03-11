فجر أول أيام رمضان في غزة.. غارات الاحتلال وحرب التجويع مستمرة

استقبل أهالي قطاع غزة رمضان هذا العام على وقع الحرب المتواصلة لليوم الـ157 مع تفاقم الجوع الذي بلغ أصلاً مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، فضلا عن الدمار الهائل الذي يطاول البنية التحتية.

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وواصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن وبلدات في كامل أنحاء القطاع الشمالية والوسطى والجنوبية، وأوقع العشرات بين شهيد وجريح، فيما كشفت مصادر أن الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض.

وفي حين ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 26 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 90% ؜من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.

على الصعيد الإنساني، ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 26 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 90% ؜من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف، فيما قالت وزارة الصحة إن أكثر من 2000 كادر صحي بلا وجبات سحور وإفطار شمالي القطاع.



على الصعيد السياسي، حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، لافتاً إلى أن "حماس تريد وقف المجازر بحق الفلسطينيين"، لكن ذلك مشروط بـ"التزام الاحتلال بوقف الحرب وعودة النازحين والانسحاب فنحن جاهزون".