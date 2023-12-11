فريق سري يحاول تغطية فشل الاحتلال التراكمي أمام المقاومة

نادية سعد الدين

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على وقع إضراب شامل عم فلسطين المحتلة والعالم لتوجيه رسالة موحدة بوقف العدوان؛ يأتي تشكيل رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، فريقاً سرياً لبحث تأمين خروج الاحتلال من غزة وتصويره انتصاراً وليس انسحاباً مجروراً بهزيمة، بما يحمل دلالة الانكسار.يأتي ذلك على وقع تفاقم "أزمة الأرقام الحقيقية لقتلى جيش الاحتلال" داخل الكيان على خلفية طمس الرواية الإسرائيلية الرسمية لخفايا الخسائر الميدانية وتزييف الحقائق بما يعاكس الواقع الفعلي.وفي حين كثف الاحتلال من قصفه الجوي الذي أدى إلى ارتقاء زهاء 57 شهيداً بتدمير بناية سكنية في جباليا، شمال القطاع، بالتزامن مع سلسلة غاراته المستمرة جنوباً؛ فإنه نفذ لأول مرة منذ بدء عدوانه، عملية إنزال جوي بالمؤن لدعم مقاتليه، وفي ذلك دلالة واضحة على صعوبة ما يواجه جيش الاحتلال بالميدان أمام تصدي المقاومة الفلسطينية المستميت لهم، فضلاً عن استحالة إيصال الإمدادات إليهم برياً.ومن هنا تأتي طبيعة مهام "الفريق السري"، الذي شكله "نتنياهو" من أمنيين وعسكريين وعناصر من الموساد وجهاز "الشاباك" وسياسيين إسرائيليين، والذي لم يكن مطروحاً بداية بل جاء بضغط أميركي وبضغوط الميدان، فليس سهلاً على ما يُصنف بأنه أقوى رابع جيش في العالم، الاعتراف بأن المقاومة الفلسطينية يقاتلونهم حتى الموت، وأن مصطلح الاستسلام لا يتواجد في قاموسهم.غير أن الاحتلال يسعى لتغطية فشله الاستراتيجي بشن الغارات الجوية الكثيفة، والتي أدت لارتقاء 291 شهيداً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز عدد الشهداء منذ بداية العدوان حاجز الـ18 ألف شهيد والجرحى 49 ألفاً.وحذرت وزارة الصحة بغزة من أن المنظومة الصحية في جنوب القطاع كارثية ولا يتوافر فيها أي سعة استعابية أو قدرات طبية، مؤكدة أن المنظومة خرجت عن العمل في شمال القطاع بفعل الاستهداف الاحتلالي المتعمد لمشافي كمال عدوان، الإندونيسي، والعودة .وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف المنطقة الشرقية من مخيم المغازي، وسط القطاع، ومنطقة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات، وسطاً، ودير البلح، وحي تل السلطان غرب رفح، ومدينة خان يونس جنوباً، مما أدى لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى، وتدمير زهاء 305 آلاف وحدة سكنية ضمن حرب الإبادة الجماعية الشاملة ضد الشعب الفلسطيني، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.بينما يعيش أكثر من مليون ونصف مليون نازح داخل القطاع أوضاعاً كارثية وقاسية في ظل سوء أحوال المعيشة والمأوى وانتشار الأمراض والأوبئة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس.وفي ظل تضارب أنباء الاحتلال بشأن السقف الزمني المحدد لانتهاء عدوانه على غزة، تأتي مهمة وضع تصور لسيناريوهات انسحاب جيش الاحتلال من غزة ومستقبل القطاع لاحقاً إزاء غياب خطة إسرائيلية محددة لمرحلة ما بعد الحرب، بينما تواصل غاراته الكثيفة دكه وارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.فهجوم الاحتلال البري لم يحقق حتى اللحظة أي انتصار إستراتيجي، بما ينعكِس سلباً على جهود الجيش المبذولة لاكتساب ما تُسمى باللغة العسكرية "صورة الانتصار" بهدف تهدئة روع الجمهور الإسرائيلي المُتعطش لرؤية الصورة التي تشفي غليله بعد عملية السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.ومن خلال تقييمٍ أجرته القيادة العامة في جيش الاحتلال تبين أن الهجوم البري الذي تجدد الأسبوع الماضي بعد خرق الاحتلال للهدنة، لم تمنح جيش الاحتلال الفرصة لتدمير "حماس" والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والذي لن يتم خلال أشهر قليلة.وبينما يُصر المسؤولون الإسرائيليون على استمرار الحرب، على أمل إنهاء حكم "حماس" المتواصل لغزة منذ عام 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، ولكن على الأرض، فإن جيش الاحتلال مندهش من قوة وتسليح المقاومة الفلسطينية، وفق ما ورد في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.بينما تسود البلبلة والارتباك جيش الاحتلال حول عدد الجرحى جراء العدوان على غزة، حيث أبرز فيديو لأحد جنود الاحتلال المنسحبين من غزة أفاد فيه بأن المقاومة الفلسطينية قتلت قرابة 3 آلاف جندي من جيش الاحتلال، وجرحت أكثر من 11 ألف جندي، ودمرت مئات المركبات والدبابات والجرافات، بما سيخلق الغضب في الداخل الإسرائيلي.كما كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن وجود فجوةٍ كبيرةٍ بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلن عنها جيش الاحتلال وقوائم الجرحى في المستشفيات، وسط تواتر عمليات نقل قوات الاحتلال المصابين في عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.فقد كشفت ما يسمى وزارة الصحة الإسرائيلية بأن مشافي الاحتلال عالجت منذ بداية الحرب 10584 جندياً ومدنياً توفي منهم 131، و471 في حالة خطيرة أو حرجة، و868 في حالة متوسطة، و 8.308 في حالة خفيفة، فيما تم تعريف 600 على أنهم ضحايا القلق وحالة 206 آخرين غير معروفة.ونشر جيش الاحتلال لأول مرة منذ عدوانه عدد الجنود المصابين؛ 1593 جندياً، من بينهم 255 إصابة خطيرة، 446 إصابة متوسطة و892 إصابة طفيفة، وهو رقم شككت فيه الصحيفة الإسرائيلية نفسها، بناء على افتراض أن الجزء الأكبر من مصابي الحرب هم من الجنود، فمن الصعب قبول الرقم الذي قدمه الجيش من الجرحى المبلغ عنهم هم جنود بحوالي 15 %.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت في تقريرٍ عن إصابة 5 آلاف جندي في صفوف جيش الاحتلال، بينهم ألفان أصيبوا بإعاقة، لكنها تراجعت في اليوم ذاته عن الأرقام التي أحدثت ضجةً واسعةً، حيث خفضت حصيلة الإصابات من 5 آلاف إلى ألفين فقط.