فشل أمني ذريع.. كيف خدع وسرق هذا الإسرائيلي جيش الاحتلال؟ (صور)

سمحت الرقابة الاسرائيلية بكشف النقاب اليوم عن قضية أمنية وصفت بالخطيرة ، حيث تمكن اسرائيلي من أصحاب السوابق من التنكر بشخصية ضابط في احدى الاجهزة الامنية والدخول لقطاع غزة والاشتراك في اجتماعات امنية حساسة.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ان الاسرائيلي يدعى "روعي يفراخ" ولديه سجل جنائي حافل حيث تنكر بعدة شخصيات ومنها ضابط في الشاباك وضابط في وحدة "يمام" الخاصة وخدع كبار قادة الجيش واشترك في جولات مع نتنياهو على اطراف القطاع قبل أسابيع بهوية مزوّرة.







وبيّنت الصحيفة ان "يفراخ" صاحب ماضي جنائي حافل بقضايا متعلقة بالسلاح والمخدرات والجنس وان تمكنه من اختراق الدوائر العسكرية والامنية العليا يدلل على إخفاق كبير وفشل في دوائر حماية كبار المسئولين ومنهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ووفقاً للصحيفة فقد دخل "يفراخ" لقواعد عسكرية بحرية وتواجد في قاعدة استراتيجية خلال زيارة قائد الاركان هرتسي هليفي الى المكان.

وقدّمت النيابة الاسرائيلية في تل أبيب لائحة اتهام بحق "يفراخ" نهار أمس الأحد تنسب له فيها عدة تهم وصفت بالخطيرة ومنها تقمص شخصيات وسرقة كميات كبيرة من الاسلحة الى ان تم اكتشافه واعتقاله في السابع عشر من شهر كانون أول الماضي.

وعثرت الشرطة في منزله ومنزل والدته على أسلحة بأنواع مختلفة كان قد سرقها من الجيش خلال تواجده في غلاف غزة وكذلك داخل قطاع غزة ومنها : بندقية M4 ، ثلاثة عبوات ناسفة وعليها كتابة بالعربية ، 14 قنبلة يدوية ، قنبلتين دخانيتين ، صندوق ذخيرة من عبار 5.56 ملم ، صندوق ذخيرة لمسدس من عيار 9 ملم ، تابلت للجيش ، واقي رصاص وخوّذ.















