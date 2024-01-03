فشل مباحثات تبادل الأسرى.. مصر تبلغ إسرائيل بتجميد دورها

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نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح عاروري تسبب في إفشال مباحثات صفقة تبادل الأسرى.وأضاف المصدر للصحيفة أن إسرائيل تعتقد بأن الاغتيالات من شأنها الضغط على حركة حماس ودفعها لقبول صفقة تبادل أسرى دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق تعبيره.وتشترط حركة حماس إنهاء الحرب على القطاع لإطلاق سراح المحتجزين لديها.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في إطار المساعي لإبرام صفقة تبادل جديد للأسرى، على ضوء قتل صالح العاروري.وقالت على موقع "إكس": "مصادر في القاهرة تكشف أن مصر أبلغت إسرائيل رسميا بتجميد دورها كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الرامية إلى إبرام صفقة تبادل جديدة وذلك على ضوء تصفية صالح العاروري".