فلسطينيون: طرح الاحتلال المستمر لمخططه الخبيث لإدارة عشائر غزة لن يمر علينا

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غزة - في ظل رفض حكومة اليمين المتطرف بقيادى بنيامين نتنياهو لاي شكل من الإدارة في غزة، لا السلطة ولا إدارة دولية، أو عربية، تستمر في طرح موضوع الإدارة من قبل العشائر الغزية، في مسعى خبيث من الاحتلال لتتصادم مع المقاومة الفلسطينية، لضمان سيطرته المطلقة على القطاع، ولا تستبعد إعادة الإستيطان فيه، فقد ذكر أكثر من وزير متطرف النية لذلك.وأكد فلسطينيون أن مسعى الاحتلال الخبيث، لم يمر لا على العشائر وعلى كافة أطياف الشعب الفلسطيني، فقد سارعت العشائر لإعلان رفضها الكامل للمخطط الاحتلالي.وكان تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، قال أكثر من مرة، إن القبائل ليست "بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني" بل مكون من المكونات الوطنية و"داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" في مواجهة الاحتلال.وأكد التجمع ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.وشدد على "حُرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال".وروابط القرى تشكيلات إدارية أنشأتها إسرائيل في 1978، وحاولت من خلالها خلق قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولكن لم تنجح تل أبيب في خطتها آنذاك.ووفق مسؤولين فلسطينيين وحقوقيين، فإن أطرافا دولية اجتمعت مؤخرا، بتوجيه من الاحتلال مع عائلات فلسطينية بمدينة غزة، لتولي أدوار في إدارة القطاع.وإضافة إلى محاولة إزاحة حماس عن حكم غزة، وتصادمها مع العشائر، يهدف الاحتلال من وراء هذه الخطوة إلى إعادة نفوذ العائلات في القطاع، وبث الفلتان الأمني والنزاعات العائلية، ما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، كما يرى مراقبون.وقال عضو المكتب السياسي في حماس إن "أهداف العدو من التواصل مع العائلات والعشائر في قطاع غزة واضحة"، فمنذ اليوم الأول لطوفان الاقصى أعلن نتنياهو أنه لن يسمح بعودة حكم حماس إلى قطاع غزة، وسيكون تابعا بالكامل لإرادة الاحتلال.وأضاف أن الاحتلال حاول هذا الأمر منذ عشرات السنين، وليس في غزة وحدها، فقد كان في فلسطين ما اشتهر باسم "روابط القرى" وبدأت في منطقة الخليل، بهدف أن تبقى المنطقة في حالة بين الفوضى والنظام، و"يتحكم فيها العدو الصهيوني.وقال نعيم أن كل العشائر الفلسطينية عبرت عن رفضها العرض الصهيوني وتعرف النوايا الخبيثة الكامنة وراؤه ومن بينها تفريق الشمل الفلسطيني، واستعمال هذه العائلات في إطار خطة تهدف إلى تنفيذ برامج الاحتلال وتفريق صف الفلسطينيين.وأضاف حتى لو حدث أن البعض استجاب في لحظة من اللحظات -سواء بالضغط أو التهديد أو الإغراء أو غيره- فإنه سرعان ما تداركت هذه العائلات وأعربت عن رفضها الكامل لهذا الأسلوب أو أن تستعمل من قبل الاحتلال لتكون أداة لطعن أهداف شعبنا وطموحه وطعن مقاومته في الظهر.وبين نعيم أن كثيرا من العشائر تدرك خطورة هذا المشروع الإسرائيلي وتداعياته على الصف الوطني عموما، وعلى الصف العائلي تحديدا، فمعظم أبناء العائلات اليوم في كل التنظيمات، بما فيها فتح وحماس والجبهة الشعبية والجهاد، يدركون خطورة أن يصبحوا جزءا من مشروع يكون أداة في يد أي جهة من أجل إشعال الصراع.وكان إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قال، في منشور عبر منصة إكس، إن "أطرافا دولية عقدت، بتوجيه إسرائيلي، 12 اجتماعا مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب".وأضاف: "جميع العائلات التي تم العرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية".الأكاديمي والحقوقي الفلسطيني رامي عبده، نشر عبر منصة إكس، "عقدت أطراف دولية بتوجيه إسرائيلي 12 اجتماعاً مع مخاتير وعشائر في غزة، كان آخرها في ديوان عائلة شحيبر، في حي الصبرة، لم تجد تلك الأطراف عائلة واحدة توافق على أي طرح يتعلق بأدوار في إدارة غزة".وأفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة أن بعض الجهات التابعة لإسرائيل، تحت سقف منظمات دولية، جلست مع بعض المخاتير وممثلي العائلات لتشكيل هيئات لإدارة أحياء ومناطق محددة.ومع ذلك، رفضت تلك العائلات بقوة هذا العرض، وأبدت رفضها التام للجلوس مع أي جهة إسرائيلية، بحسب المصدر.ووفق تقارير عربية، سابقة نقلت عن مصدر أمني بحماس، إن "سعي الاحتلال لاستحداث هيئات تدير غزة مؤامرة فاشلة لن تتحقق، وسنضرب بيد من حديد من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة".وتابع "لن نسمح بفرض قواعد جديدة، لن نسمح للعدو بأن يعوض ما خسره في الميدان من خلال الألاعيب السياسية داخل غزة".ولفت المصدر الأمني، إلى أن "المقاومة الضمانة الوحيد لنا كشعب وبيئة حاضنة، وكل محاولات زعزعة أمننا واستقرارنا في قطاع غزة ستبوء بالفشل ولن نسمح بذلك".ويرى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، أن "الاحتلال يسعى إلى البحث عن بدائل لحركة حماس والسلطة الفلسطينية وحركة فتح في إدارة شؤون القطاع بعد السابع من تشرين أول (أكتوبر)، من خلال التوجه للعشائر الفلسطينية، الأمر الذي لن يقبله أحد".وأوضح عطا الله، أن "رئيس وزراء الاحتلال يسعى إلى تفتيت الوضع الفلسطيني"، مشيرا الى أن "قطاع غزة ليس منطقة عشائرية، والأغلبية السكانية لا تنتمي لعشائر، وبالتالي فإن هذا الخيار لن يكون ناجحًا في القطاع".ويرى عطا الله، أن توجه الاحتلال نحو هذا الخيار يعكس أزمته في تحقيق أهدافه في إسقاط حماس.وكان المحلل والكاتب السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون، قال إن الاحتلال يهدف لتجاوز أي كيان فلسطيني رسمي، بما في ذلك حركة حماس والسلطة الفلسطينية، بهدف خلق الفوضى والفراغ".وأضاف المدهون،أنه لا يرغب في تعزيز كيان فلسطيني يربط بين غزة والضفة، لذا يرفض السلطة ولا يرغب في السماح ببقاء حماس، حيث يخشى تكرار عملية طوفان الأقصى".من جانبه، كان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حذر، في من أن الاحتلال "يدير حربا نفسية ضد شعبنا وهناك محاولات دق الأسافين وخلق ونشر الفوضى ولكن كل ذلك سوف يفشل ولن ينجح".-(وكالات)