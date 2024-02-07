فلسطينيو الضفة بين "الذئب الأزرق" و"الأحمر" وتطبيقات "مراقبة وقتل"

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الاراضي الفلسطينية - على الزوايا الأربع لسطح منزلها في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أربع كاميرات دوارة ترصد "أي حركة لنا"، وفق ما تقول أم ناصر، معتبرة أن هذه المراقبة المعززة بالذكاء الاصطناعي أصبحت "أصعب" منذ بدء الحرب.ويعيش الفلسطينيون في الضفة في ظل تكنولوجيا المراقبة، حيث تقول أم ناصر الفلسطينية البالغة 55 عاما والتي تسكن على مقربة من حاجز أبو الريش، وهو موقع يشهد مواجهات عنيفة متكررة في مدينة الخليل بين قوات الإحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين "تعبتُ نفسيا".ويفصل هذا الحاجز الشوارع الفلسطينية عن الجيوب التي يعيش فيها مستوطنون في البلدة القديمة التي تضم المسجد الإبراهيمي، فيما يدعي الاحتلال أنه له في المكان موقع مقدس يسمى "كهف البطاركة".ويحرس الموقع عشرات جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والعديد من كاميرات المراقبة التي تعتبرها أم ناصر تدخلا خانقا. وتقول "قررنا أن نضع خشبا حتى نحافظ على شيء من الخصوصية، جاء الجيش وكسر كل ما كان موجودا على السطح وأزالوا الخشب".وتضيف: "في إحدى المرات أخذ الجيش بطاقاتنا الشخصية وقالوا لنا سيتم إدخال بصمة الوجه لكل أفراد العائلة، لكن لا نعرف ماذا حصل بعدها".أما شاي كوهين -وهو مستوطن من كيان الاحتلال ويبلغ 23 عاما- فيقول إن الكاميرات "تساعدنا كثيرا" على الشعور بالأمان.وتفخر دولة الاحتلال بصناعتها السيبرانية والتي تعتبرها رائدة، وبأنظمة تكنولوجيا المراقبة والأسلحة المتطورة التي تصنعها. وبينما تستخدم العديد من المشاريع المدنية تقنية التعرف على الوجه، يستخدم جيش الاحتلال أدوات أخرى متطورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.ومن بين تلك الأدوات يستخدم كيان الاحتلال تطبيق "بلو وولف" (الذئب الأزرق) الذي يستخدمه الجنود لتصوير وجوه الفلسطينيين بهواتفهم، قبل مقارنة الصور في قاعدة بيانات تشير إلى ما إذا كان الشخص مطلوبا أم لا.وتوضح صوفيا غودفرند -وهي طالبة دكتوراه متخصصة في الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان- أن هذا النظام جزء من "إستراتيجية احتلال بدون احتكاك" ينتهجها الجيش الاحتلال و"تستند إلى تكنولوجيا المراقبة الآلية التي غالبا ما تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تقليل التفاعل" بين الجنود والفلسطينيين.ونُشر نظام "ريد وولف" (الذئب الأحمر) في العام 2022، وهو برنامج مدمج مع نقاط التفتيش، وفق ما أظهر تحقيق لمنظمة العفو الدولية في أيار (مايو) الماضي.ويروي الناشط الحقوقي عيسى عمرو أن "الجنود يعرفون حتى قبل وصولي إلى الحاجز أنني أحمر أي أُشكل تهديدا.. وهو ما يُعد إذلالا إضافيا، إذ إن صورنا تلتقط بدون موافقتنا، ولا نعرف كيف تستخدم البيانات".وكان جيش الاحتلال أعلن في نهاية 2022 أنه يختبر نظام مراقبة مزودا بأدوات لمكافحة الشغب طورتها شركة "سمارت شوتر" الخاصة. ويمكن لهذا النظام الذي يُتحكم فيه عن بعد؛ أن يطلق طلقات نارية غير مميتة، بحسب الجيش.وترى مجموعة "بريكينغ ذي سايلنس" المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التشغيل الآلي لتقنيات المراقبة "يزيد الفاعلية"، مما "يسهل للاحتلال" عمليات المراقبة على حساب "تجريد الفلسطينيين من حقوقهم الانسانية".ويقول عادل المدافع عن حقوق الإنسان والذي يستخدم اسما مستعارا بسبب مخاوف أمنية: "الهدف من هذا النظام هو بث القلق والخوف، فنحن يُدقق في سلوكنا وتحركاتنا، وهناك أيضا نظام يقوم بمسح لوحات أرقام سياراتنا".ويعيش عادل في القدس الشرقية حيث تطبق تقنية التعرف على الوجه خلال التظاهرات تحديدا، على حد قوله.ويروي أنه "في أحد الأيام أثناء عملية تفتيش، ظهرت صفحات كاملة من البيانات على الجهاز اللوحي" الذي كان الجنود يستخدمونه، ويضيف أنهم "ذكروا لي عملية توقيف تعرضتُ لها قبل سنوات برّأني منها القضاء". -(وكالات)