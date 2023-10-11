الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فلسطين تطالب بممرات آمنة لإدخال الإمدادات إلى غزة

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دمار قطاع غزة
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، بممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية لقطاع غزة، محذرا من "كارثة إنسانية" تتهدد سكان القطاع.اضافة اعلان

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب اشتية، عقب ترؤسه بمكتبه في رام الله اجتماعا لـ"خلية المتابعة الحكومية لتداعيات العدوان المتواصل على غزة".

وقال اشتية: "نطالب بممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية"، مشيرا إلى "اتصالات مكثفة" يجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى القطاع، ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المصرية".

ودعا "الدول الشقيقة والصديقة لتكثيف جهودها لوقف العدوان المتواصل على أهلنا غزة، والذي خلف حتى الآن مئات الشهداء وآلاف المصابين، ومتسببا بإبادة عائلات بأكملها على الهواء مباشرة".

ونقل البيان عن وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تأكيدها على "وجود نقص حاد تعانيه المستشفيات في القطاع بالمستلزمات والكوادر الطبية والصحية، مطالبة "بضرورة توفيرها بصورة عاجلة لإنقاذ مئات المصابين من خطر الموت؛ معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ".

وتناول الاجتماع انقطاع الكهرباء عن جميع مرافق الحياة في القطاع، وكذلك توقف محطات تحلية المياه والصرف الصحي عن العمل، "ما يهدد بكارثة إنسانية توجب تحركا دوليا عاجلا لإعادة خدمات الكهرباء والماء على نحو عاجل"، وفق البيان .وكالات 
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