الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
1:25 ص
فلسطين: نطالب بوقف القتال في غزة بشكل كامل
قصف غزة
طالب مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، بوقف القتال في غزة بشكل كامل، مؤكداً أن الهدنة التي أعلن عنها في غزة لـ4 ساعات غير كافية.
كما طالب السفير رياض منصور، بهدنة لإدخال المساعدات إلى القطاع الساحلي.
اضافة اعلان
وأوضح منصور أنه لا توافق بمجلس الأمن حول أي قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مطالبا بوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة فوراً. وكالات
Copy
اقرأ أيضا
"الأغذية العالمي": 100% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
منذ2 ساعة
إسرائيل توسع من استهدافها لجنوب لبنان
منذ2 ساعة
الموت قصفا أو جوعا ما يزال المشهد الأكثر حضورا بحرب الإبادة للاحتلال على غزة
منذ4 ساعة
أميركيون يبدأون تلمس الحقيقة بعدما أزالت غزة عصابة صهيونية أعمت عيونهم لعقود
منذ4 ساعة
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في غزة
منذ6 ساعة
ارتفاع معدّل الفقر في فلسطين بأكثر من الثلث في حال استمرار الحرب لشهر ثانٍ
منذ7 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
فلسطين: نطالب بوقف القتال في غزة بشكل كامل
العرب والعالم
|
منذ 52 دقيقة
"الأغذية العالمي": 100% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
إسرائيل توسع من استهدافها لجنوب لبنان
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
خالد عواد العويسي
وفيات
|
منذ2 ساعة
أيمن عدنان حافظ بدر النابلسي
وفيات
|
منذ2 ساعة
خليل احمد القيسي
وفيات
|
منذ2 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين
ترجمات
|
08 تشرين الثاني 2023
كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين
ترجمات
|
07 تشرين الثاني 2023
حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد
ترجمات
|
07 تشرين الثاني 2023
الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد
ترجمات
|
06 تشرين الثاني 2023
هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟
ترجمات
|
06 تشرين الثاني 2023
هبط عن السلم
ترجمات
|
05 تشرين الثاني 2023