فلسطين: نطالب بوقف القتال في غزة بشكل كامل

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طالب مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، بوقف القتال في غزة بشكل كامل، مؤكداً أن الهدنة التي أعلن عنها في غزة لـ4 ساعات غير كافية.كما طالب السفير رياض منصور، بهدنة لإدخال المساعدات إلى القطاع الساحلي.وأوضح منصور أنه لا توافق بمجلس الأمن حول أي قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مطالبا بوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة فوراً. وكالات