الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

يقام بالتزامن مع المنتدى السعودي للإعلام فبراير المقبل

"فومكس".. يجمع الشركات الرائدة في قطاع الإعلام لاستشراف مستقبله

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"فومكس".. يجمع الشركات الرائدة في قطاع الإعلام لاستشراف مستقبله
 ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، يستقبل معرض مستقبل الإعلام "فومكس" زواره في 19 فبراير المقبل ويستمر ثلاثة أيام، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يجتمع فيه المبدعون والمختصون لتبادل الأفكار، واستشراف مستقبل القطاع واستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات.اضافة اعلان
ويستضيف "فومكس"، أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، لتقديم نسخة استثنائية تستشرف مستقبل قطاع الإعلام وتطرح تجارب الشركات مع التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع، ومشاركة أحدث الاتجاهات في مجالات إنشاء المحتوى، وتطويره، والإنتاج، والبث، وإدارة المحتوى، ومرحلة ما بعد الإنتاج.
ويستعرض "فومكس" التجاربَ الحديثة في الصناعة الإعلامية، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، بما يواكب الإيقاع السريع للتحوّلات الإعلامية، من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مجال الإنتاج العالمي.
ويهدف المعرض، لطرح ومشاركة مستجدات الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار، المرتبطين بمجال صناعة الإعلام، والمحتوى محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا.
ويسعى "فومكس" إلى مواكبة الإيقاع المتسارع للتحولات الإعلامية من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مختلف مجالات الإعلام على مستوى العالم.
يذكر أن المعرض سيقام في مركز ذا ارينا للمعارض والمؤتمرات في الرياض، ولا تزال الفرصة متاحة للراغبين بالمشاركة من العارضين، ويمكن إرسال طلبات المشاركة من خلال الرابط: https://fomexsa.com.
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