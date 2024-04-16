في استغلال التوتر بالمنطقة.. انتهاكات منظمات "الهيكل" المزعوم تزداد ضد "الأقصى"

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

عمان- في خضم التوتر المتصاعد بالمنطقة؛ تزداد انتهاكات ما يسمى منظمات "الهيكل"، المزعوم، ضد المسجد الأقصى المبارك، بدعوة أتباعها المتطرفين لاقتحامات جماعية واسعة لباحاته ومحاولة تقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي المزعوم، في اعتداء صارخ لحرمة المسجد واستغلال العدوان على غزة وما يجري بالساحة الإقليمية لتهويده والسيطرة عليه.وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في أحياء مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين لساحاته، والتضييق على الفلسطينيين وعرقلة وصولهم للمسجد، بالتزامن مع قيامه بطرد عائلات فلسطينية كاملة من منازلها "بحي الشيخ جراح" المقدسيّ، في إطار مساعيها الدؤوبة لتهويد المدينة والسيطرة الكاملة عليها.وعممت ما يسمى "إدارة جبل الهيكل"، المزعوم، دعواتها عبر منصات التواصل والمواقع المختلفة، لمطالبة أنصارها باقتحام المسجد الأقصى وتقديم قرابين "الفصح" داخل المسجد.وفي وقت سابق من يوم أمس؛ اقتحم أكثر من 238 مستوطناً متطرفاً ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط إجراءات عسكرية صهيونية مشددة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية المزعومة للتضييق على الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقلهم ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة.في حين تُسهّل قوات الاحتلال اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس المحتلة.ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ ازداد عنف المستوطنين بحماية قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة التي شهدت ارتقاء زهاء 59 مقدسيّاً وإصابة 172 آخرين برصاص قوات الاحتلال، واعتقال 1325، والحُكم على 155 منهم بالسجن الفعلي.وفي الفترة ذاتها، أصدرت سلطات الاحتلال 85 قراراً بالحبس المنزلي و68 قراراً بالإبعاد عن مدينة القدس، وقرارات أخرى بالمنع من السفر، كما هدمت 133 منزلا، فيما اقتحم 18301 مستوطن المسجد الأقصى المبارك.يأتي ذلك بالتزامن مع قيام ما يسمى محكمة الصلح التابعة للاحتلال بإصدار قرار يقضي بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة لصالح المستوطنين.وأمهلت محكمة الاحتلال ثلاث عائلات فلسطينية حتى منتصف شهر يوليو (تموز) القادم لتنفيذ قرار الإخلاء من منازلها التي تعيش فيها منذ أكثر من 50 عاماً وتضم 17 فرداً، مع إمكانية الاعتراض عليه خلال شهرين، وذلك بعد صراعها في المحاكم لاثبات حقها منذ عام 2009.وتدعي الجمعيات الاستيطانية المتطرفة ملكية الأرض المقام عليها العقارات الفلسطينية للأهالي في حي "كرم الجاعوني" بالشيخ جراح، وتم تسجيلها لهم عام 1972.وتبلغ مساحة الأرض حوالي 19 دونماً، حيث تمكنت الجمعيات من السيطرة على بعض العقارات الفلسطينية خلال السنوات الماضية، فيما تخوض بقية العائلات الصراع في المحاكم لعدم مصادرة وسلب المنازل منها.فيما يتواصل تصعيد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية باستشهاد الشاب الفلسطيني يزن اشتية أثناء مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال نابلس ومحاصرة بناية سكنية واستهداف سكانها، مما تسبب بوقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وقد دارت المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين في تلك المنطقة وقوات الاحتلال المقتحمة، والتي أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.وباستشهاد الشاب اشتية في نابلس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر الماضي)، إلى 465 شهيداً فلسطينياً، وأكثر من 4800 مصاب.يتزامن ذلك مع استمرار حكومة الاحتلال بالتعنت تجاه جهود الوسطاء الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى؛ وعدم التجاوب مع المقترح الجديد الذي قدمته حركة "حماس" للوسطاء ويتضمن ثلاث مراحل حتى عودة كافة الأسرى ورفع الحصار عن القطاع.وبحسب الخطوط العريضة للمقترح، ففي المرحلة الأولى، التي ستستمر ستة أسابيع، سيوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال، وينسحب من مراكز المدن إلى المنطقة المحيطة بقطاع غزة ويسمح للنازحين بالعودة إلى الشمال.وفي الوقت نفسه تقترح "حماس" أن تقوم بالبحث عن جميع الأسرى الإسرائيليين وجمع المعلومات عنهم، فيما ينسحب جيش الاحتلال، بالمرحلة الثانية، ومن ثم يبدأ تبادل الأسرى: لجميع النساء المدنيات، وكبار السن والجرحى، بحيث يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، مقابل كل جندية سيتم إطلاق سراح 50، منهم 30 أسيراً محكوما مدى الحياة.وفي الوقت نفسه، سيتم رفع العقوبات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وسيتم إعادة الجنود والرجال في سن الخدمة والجثث في المرحلة الثالثة، حيث سيتم رفع الحصار والبدء في إعادة إعمار القطاع.وبالتزامن مع ذلك؛ قام رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، بإرجاء موعد كان محدداً لاجتياح منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وفق وسائل إعلام الاحتلال.ولفتت إلى أن "قرار التأجيل اُتخذ من قبل نتنياهو والقيادة السياسية في الأيام الأخيرة"، وزعمت أن جيش الاحتلال يواصل استعداداته للعملية العسكرية البرية في رفح، بدون أن يتضح حجم الهجوم بعد.وقد أدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفاً و729 شهيداً، وإصابة 76 ألفا و371 فلسطينياً، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمائة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.الى ذلك، في مشاهد قاسية ومؤلمة تم العثور على مقبرة جماعية لفلسطينيين دفنتهم قوات الاحتلال في باحة مجمع الشفاء الطبي في غزة.وعرضت وسائل اعلام صور جثث فلسطينيين أعدمتهم قوات الاحتلال حديثا، وكانوا يرتدون ملابس داخلية فقط.واستخرجت الطواقم الطبية والدفاع المدني عددا من الجثامين التي كانت موجودة أسفل الركام، حيث تمكنوا من استخراج 9 جثث ويواصلون البحث عن جثث أخرى، رغم مخاوف من استهدافهم من قبل قوات الاحتلال.وقال أطباء وشهود عيان إن الفلسطينيين الذين عثر على جثامينهم أعدموا من قبل قوات الاحتلال، وإن بينهم جرحى تم التعرف عليهم من قبل عائلاتهم.ويتم توثيق هذه الجريمة الصهيونية بعد أن أعلنت عنها وزارة الصحة وطواقم الدفاع المدني في غزة، رغم أن الاحتلال حاول إخفاء الجريمة.وقد تحدث خبراء ومراقبون عن ضرورة تحرك النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، وقال للجزيرة الدكتور تريستينو مارينييلو أستاذ القانون الدولي بجامعة ليفربول وعضو الفريق القانوني لضحايا الحرب في غزة -أمام المحكمة الجنائية- إن هذه القبور تتطلب تحقيقا فوريا من قبل منظمة دولية مستقلة، مؤكدا أنه في ظل الأدلة الدامغة التي ظهرت فإن المسؤولية تقع على عاتق الجنائية الدولية.وكانت منظمات حقوقية دولية طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن استخدام جيش الاحتلال الجرافات لدفن مصابين فلسطينيين مدنيين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.ومنذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.