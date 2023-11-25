السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

في اليوم الثاني للهدنة.. الاحتلال يقتحم مناطق في الضفة (فيديو)

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في اليوم الثاني للهدنة.. الاحتلال يقتحم مناطق في الضفة (فيديو)
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، اقتحامات عدة في “الضفة الغربية”؛ في اليوم الثاني للهدنة المتفق عليها بين “إسرائيل” وحركة (حماس)، بهدف تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.اضافة اعلان

فقد اقتحمت مجموعة من القوات الإسرائيلية؛ اليوم السبت، مدينة “نابلس”؛ في “الضفة”، ومخيم “عسكر” الواقع شرقها اليوم السبت، وذلك عشية ليلة من الاحتفالات بإطلاق سراح بضع نساء من السجون الإسرائيلية.

كما اقتحمت أيضًا مدينة “الخليل” الواقعة بـ”الضفة”، حسّب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي وقتٍ سابق اليوم؛ دخلت قوة من الجيش الإسرائيلي مدينة “البيرة”؛ في “الضفة الغربية”، أيضًا وداهمت منزلاً في حي “جبل الطويل” يعود لعائلة “الجيوسي”.
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