في اليوم الثاني للهدنة.. الاحتلال يقتحم مناطق في الضفة (فيديو)

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🔴متابعة صفا| جانب من الاشتباك مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين pic.twitter.com/KRDWojVSy6 — وكالة صفا (@SafaPs) November 25, 2023

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، اقتحامات عدة في “الضفة الغربية”؛ في اليوم الثاني للهدنة المتفق عليها بين “إسرائيل” وحركة (حماس)، بهدف تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.فقد اقتحمت مجموعة من القوات الإسرائيلية؛ اليوم السبت، مدينة “نابلس”؛ في “الضفة”، ومخيم “عسكر” الواقع شرقها اليوم السبت، وذلك عشية ليلة من الاحتفالات بإطلاق سراح بضع نساء من السجون الإسرائيلية.كما اقتحمت أيضًا مدينة “الخليل” الواقعة بـ”الضفة”، حسّب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.وفي وقتٍ سابق اليوم؛ دخلت قوة من الجيش الإسرائيلي مدينة “البيرة”؛ في “الضفة الغربية”، أيضًا وداهمت منزلاً في حي “جبل الطويل” يعود لعائلة “الجيوسي”.