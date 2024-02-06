في تحد للإرادة الدولية.. الاحتلال يواصل عدوانه ويهدد باجتياح رفح

نادية سعد الدين

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عمان- تستقبل حكومة الحرب الجولة الأميركية الخامسة للمنطقة بمواقف مناهضّة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتهديد بعملية عسكرية جديدة ضدّ زهاء مليون ونصف فلسطيني "محشّوريّن" في رفح، جنوباً، في إطار الانشغال بترتيبات أمنية بعيدة عن أجواء التهدئة، مما يشكل تحدياً للإرادة الدولية التي استيقظّت بعد سبُّات على مخاطر استمرار عدوان الاحتلال لجهة اتسّاع نطاق التصعيد إقليمياً.وعلى وقّع "التصدّع" داخل حكومة الحرب إزاء معارضة العدد الأكبر من وزرائها لوقف العدوان ضد غزة؛ يبدو أن "صفقة تبادل الأسرى" لم تنضّج حتى الآن بسبب الاختلاف حول عدد أيام الهدنة وأعداد وهوية الأسرى الفلسطينيين المُفترّض إطلاق سراحهم، مما يجعل من مهمة وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، الذي يزور دول المنطقة حالياً، صعبة.ويسعى "بلينكن"، من خلال جولته، إلى بحث سبل تحقيق نهاية دائمة لما أسماها "أزمة غزة"، فيما يواصل رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، عند خضوعه لآلة القتل والتطرف.ويبحث الاحتلال في إمكانية نقل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، إلى "مكان آخر"، وفق "نتنياهو"، وسط تحذير الحكومة الفلسطينية من خطورته، وإبداء المخاوف من محاولات صهيونية محتملة لدفع الفلسطينيين المقيمين في القطاع المحاصر إلى مغادرته، حيث نزح نحو 1.7 مليون فلسطيني خلال الحرب، بينما يعيش 1.2 مليوناً منهم في منطقة رفح، وفق الأمم المتحدة.ومن شأن تنفيذ الاحتلال لعملية عسكرية في رفح، ذات المساحة المحدودة والتي يحتشد فيها أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، بعد إجبار جيش الاحتلال الفلسطينيين من سكان شمالي القطاع، للنزوح إليه، أن يؤدي إلى مجازر وحشية غير مسبوقة.وبغرض الاستهلاك الإعلامي؛ ينفي الاحتلال نيّته إجبار الفلسطينيين في قطاع غزة على المغادرة، لكن مسؤولين إسرائيليين عديدين في حكومة الحرب يدعون إلى التهجير القسّري للفلسطينيين، بينما تضع المنظمات الاستيطانية خططاً صهيونية لإعادة استيطان غزة مقابل طرد سكانه، وذلك عملاً بالحال قبل انسحاب الاحتلال منه أحادياً عام 2005 على خلفية ضربات المقاومة الموجعة له.وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن "معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية المصرية، وهي شأن شأن مصري فلسطيني، ولدينا اتفاق مع الشرطة ألأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر".وبالمثل؛ قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن سلطات الاحتلال "تحاول إغلاق معبر رفح، ونقل الحركة الى معبر "كرم أبو سالم" الذي يسيطر عليه الاحتلال بالكامل"، لافتاً إلى أن معبر "كرم أبو سالم" بين غزة والكيان المُحتل باتجاه واحد، بينما يأتي معبر رفح بين غزة ومصر في الاتجاهين".ولم يستبعد البرغوثي أن تكون تلك الخطوة في إطار تنفيذ خطة طرد سكان قطاع غزة من خلال معبر أبو سالم الحدودي أيضاً مع مصر، محذراً من خطورة تهديدات الاحتلال بمهاجمة مدينة رفح بعملية عسكرية ستؤدي إلى مجازر وحشية".وأضاف أن "الولايات المتحدة وكل الدول الغربية الداعمة للاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن انفلات عقال الفاشية الصهيونية التي أدى عدوانها إلى استشهاد وجرح مئة ألف فلسطيني حتى الآن".من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاحتلال يواصل تصعيد جرائمه وإبادته الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، واستهداف المدنيين ومنع وصول الاحتياجات الأساسية ومواصلة تدمير قطاع غزة، وجعله غير قابل للسكن.وأوضحت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إن حكومة الحرب ترسل برسائل قوية تتحدى فيها المجتمع الدولي والإدارة الأميركية من خلال حشر أكثر من 1.3 مليون مواطن في رفح، ومنطقتها، وسط تهديدات باجتياح المنطقة وارتكاب المزيد من المجازر، كما تستقبل بلينكن بتعميق تقطيع أوصال الضفة الغربية، واستمرار اعتداءات المستعمرين، ونشر المزيد من حواجز الموت وشل حركة الفلسطينيين.وطالبت، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بتحرير حقوق الشعب الفلسطيني بقوة القانون الدولي من براثن الاحتلال، وقرار أممي ملزم يتعدى صيغة إدارة الصراع نحو حله وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الصهيونية لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.وأكدت الوزارة أن الاعتراف الأميركي بدولة فلسطين، ودعمها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بشكل عاجل، يكتسب أهمية كبيرة في تهدئة الصراع، وتوفير المناخات المناسبة لحله، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.وكان وزير جيش الاحتلال، "يوآف غالانت"، قال في تصريح أول من أمس، إن رفح جنوبي قطاع غزة، هي الهدف التالي للجيش بعد خانيونس، جنوباً.بينما يواصل الاحتلال عدوانه الهمجّي ضد قطاع غزة بارتكاب 12 مجزرة وحشيّة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 107 شهداء و143 جريحاً بالسعات الماضية، بما يرفع حصيلة عدوانه إلى 27585 شهيداً و66978 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وطبقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فإن ما يقرب من 100 ألف فلسطيني باتوا بين شهيد وجريح ومفقود في قطاع غزة، وأن أكثر من 80 % من سكان القطاع تعرضوا للنزوح، بينما بات زهاء 17 ألف طفل في غزة بلا راع يحميهم أو افترقوا عن أسرهم.وبنفس سياق تبعات عدوان الاحتلال؛ قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 4895 طالباً استُشهدوا و8514 أصيبوا بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، بينما ما يزال 620 ألف طالب محرومين من الالتحاق بمدارسهم.في حين عمّ الإضراب التعليمي الفلسطيني، أمس، في مدارس قرية جبل المكبر بالقدس المحتلة، تنديداً بجريمة الاحتلال بحق الطالب "شادي وديع عليان" الذي ارتقى برصاصه العدواني عند مدخل قرية العيزرية .وأعلنت لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر عن الإضراب العام في كافة مدارس بلدة جبل المكبر اعتباراً من يوم أمس ولمدة ثلاثة أيام، تنديداً بجريمة الاحتلال البشعة بحق الطالب عليان، في إطار تصعيد عدوان الاحتلال الخطير ضد الضفة الغربية.