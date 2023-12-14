الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

في تقرير للمخابرات الأميركية.. نصف قنابل الاحتلال على غزة "غبية"

شبان يسعفون طفلة أصيبت جراء قصف منزلهم في غزة-(وكالات)
شبان يسعفون طفلة أصيبت جراء قصف منزلهم في غزة-(وكالات)
 قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، امس، إن نحو نصف القنابل التي ألقاها الاحتلال من الجو على قطاع غزة في الحرب الحالية هي غير موجهة، وتعرف أيضا بـ"القنابل الغبية".اضافة اعلان
وذكرت "سي إن إن" أنها اعتمدت في هذا التقرير على تقييم من المخابرات الأميركية.
وأوضحت أن المعلومات بشأن القنابل غير الموجهة التي ألقاها الاحتلال على غزة جمعها مكتب مدير جهاز الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، واطلعت عليه 3 مصادر نقلت مقتطفات منه إلى الشبكة الإخبارية.
وتقول المصادر إن ما بين 40 - 45 % من 29 ألف قنبلة ألقيت من الجو على غزة كانت غير موجهة، أما بقية الذخائر التي رميت من الجو كانت موجهة بدقة.
والذخائر غير الموجهة، وخاصة القنابل، معرفة بأنها أقل دقة، ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا على المدنيين، خاصة في منطقة شديدة الاكتظاظ مثل قطاع غزة.
وبحسب "سي إن إن"، فإن معدل استخدام إسرائيل لـ"القنابل الغبية" ربما يكون عاملا مساهما في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم 18 ألفا، بينهم 7 آلاف طفل حتى الآن.
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أدلى بتصريحات، انتقد فيها الاحتلال، قائلا "إن القصف العشوائي الذي تمارسه في غزة ويؤدي بحياة الآلاف يقلل من الدعم الدولي لها".
وسألت شبكة "سي إن إن" متحدثا باسم جيش الاحتلال للتعليق على التقييم الأميركي، فرد: "نحن لا نعلق على نوع الذخائر التي نستخدمها"، بينما ذكرت متحدثة صهيونية ثانية أن "إسرائيل تخصص موارد هائلة لتقليل الإصابات بين المدنيين".
لكن خبراء قالوا للشبكة إنه إذا كان الاحتلال يستخدم هذه الذخائر غير الموجهة، بالمعدل الذي تعتقده الولايات المتحدة، فهذا يقوض مزاعم الاحتلال بأنها تحاول تقليص الخسائر بين المدنيين.
وقال خبير المتفجرات السابق والمستشار الحالي في منظمة العفو الدولية، براين كاستنر: "أنا متفاجئ للغاية وقلق". واعتبر أن الأمر مشكلة تلحق ضررا كبيرا بالمدنيين، ما لم يكن لدى الصهاينة الدقة في الأسلحة.
والقنابل "الغبية" هي اسم آخر للقنابل غير الموجهة، وتعرف أيضا بقنابل السقوط الحر، وقنابل الجاذبية، والقنابل الحديدية.
وتشمل القنابل التقليدية أو النووية التي لا توجد بها أنظمة توجيه، وبالتالي تتبع مسارا باليستيا، كما أن ذلك يجعل من الصعب توجيهها. كما أنها أكثر عرضة لضرب أهداف غير مقصودة، مما يعرض المدنيين للخطر.-(وكالات)
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