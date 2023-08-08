في سلوك عنصري: الاحتلال يواصل تفجير منازل ذوي الشهداء والأسرى

نادية سعد الدين

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عمان- في سلوك عنصري بغيض؛ يأتي إصرار الاحتلال على مواصلة تفجير منازل منفذي العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية وذوي الشهداء والأسرى، لقهر إرادة الفلسطينيين والتأثير على معنوياتهم، بما ينم عن سياسة عجزه وفشله في إخماد الصمود وقمع الغضب الفلسطيني ضد جرائمه وانتهاكات المستوطنين.وعلى وقع مناقشة حكومة الاحتلال خلال اجتماعها اليوم لنحو 28 مشروعا استيطانيا في الضفة الغربية؛ يسود التوتر والاحتقان الشديدين عقب مواجهات عنيفة اندلعت أثناء تصدي الشبان الفلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس لتفجير منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية إطلاق النار في حوارة التي أدت لمقتل مستوطنين اثنين في شباط (فبراير) الماضي.وأصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي وبحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال تنفيذها عملية عسكرية عدوانية في مناطق مختلفة بالمدينة، منها مخيم عسكر للاجئين، أسفرت أيضا عن اعتقالات بين صفوفهم.ونددت الفصائل الفلسطينية بجرائم الاحتلال؛ حيث شددت حركة "حماس" على أن جريمة الاحتلال الجديدة بتفجير منزل الشهيد خروشة، ستدفع أبناء الشعب الفلسطيني لتصعيد المقاومة وعملياتها لمواجهة عدوان الاحتلال ومستوطنيه.وأكدت "حماس" أهمية تصدي الفلسطينيين لاقتحام نابلس، بالتزامن مع الحملات الشعبية المستمرة لرفض سياسة هدم المنازل ومواجهتها بكل الوسائل، مبينة أن الشعب الفلسطيني وفصائله الحية سيبقون سندا لمن يستهدفهم العدو بهدم بيوتهم وممتلكاتهم، وسيواصلون تكاتفهم في وجه المحتل، حتى استرداد الحقوق الوطنية كاملة.وبالمثل؛ أكد الناطق الإعلامي باسم "الجهاد الإسلامي"، طارق سلمي، أن هدم منزل الشهيد خروشة لن يضعف عزيمة المقاومة الفلسطينية، بل ستزداد إصرارا وتمسكا بالنضال ومواجهة عدوان الاحتلال وانتهاكات مستوطنيه.وأوضح سلمي، أن جريمة هدم المنازل لن تحقق أهداف العدو في إخماد الصمود والمقاومة، لافتا إلى تصدي الفلسطينيين ضد اقتحام جيش الاحتلال لنابلس مجسدين للإرادة الوطنية بوحدتهم وثباتهم في التصدي للعدو.وفي الأثناء؛ يبحث الاحتلال اليوم 28 خطة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، منها 3 مخططات لإقامة 182 وحدة استيطانية، وفق ما نقلته ما تسمى حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية.وأوضحت الحركة الإسرائيلية، في تصريح لها عبر موقعها الإلكتروني، أن حكومة الاحتلال تشجع المزيد من خطط البناء في الضفة الغربية، بما في ذلك البناء في "آرييل الغربية"، مما سيؤثر بشدة على تنمية مدينة سلفيت الفلسطينية.وأشارت إلى أنه تم تقديم مخطط للمصادقة على حوالي 175 وحدة استيطانية في "ارئيل غرب" في مستوطنة "ارئيل" الإسرائيلية، لافتة إلى أن هذه المنطقة بعيدة نسبيا عن مستوطنة "أرئيل"، وتقع على أرض تابعة لمدينة سلفيت الفلسطينية.وأضافت أن "مخطط إقامة 175 وحدة سكنية في (آرئيل غرب) ليس مجرد توسيع لمستوطنة "آرييل" بمئات الوحدات الاستيطانية، بل إقامة مستوطنة جديدة مصممة لإغلاق بلدة سلفيت ومنع بشكل فعال تطوير الفضاء الفلسطيني في المنطقة".وقالت "السلام الآن" أن ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" الإسرائيلي وافق حتى الآن على بناء 12855 وحدة استيطانية، إضافة إلى 182 وحدة، وسيصل هذا إلى ذروة غير مسبوقة عند 13037 وحدة استيطانية.ولفتت إلى أنه تم تقديم "في مستوطنة "ألون موريه" مخطط اعتماد 6 وحدات ومبان عامة، وفي مستوطنة "ألفي منشيه" يجري تقديم خطة للموافقة على وحدة استيطانية واحدة، مشيرة إلى أن هذه المخططات الثلاثة مجتمعة تعزز ما مجموعه 182 وحدة استيطانية.وأشارت إلى أن بقية الخطط التي ستتم مناقشتها تتعلق بإعادة تقسيم الأراضي وارتفاع المباني للهياكل القائمة أو المخططات المعتمدة، مع تعزيز بعض المباني العامة والمناطق التجارية.وشددت على أن "حكومة الاحتلال تواصل تعزيز البناء بالمستوطنات في عمق الضفة الغربية، كما وعد الوزير "سموتريتش" ناخبيه، معتبرة أن ذلك يأتي بسبب قرار الحكومة بمنح السلطة الحصرية له للبناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشكل تقويضا لفرص حل الدولتين".وخلال شهر تموز (يوليو) الماضي، أشارت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" قد وعد الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، بوقف البناء في المستوطنات حتى نهاية العام الحالي، أو على الأقل حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومع ذلك، يستمر البناء في الضفة الغربية دون عوائق بل ويتسارع.يأتي ذلك في تنامي القلق داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلي من تصاعد تطرف وعنف المستوطنين، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيل قفزة في عدد الحوادث الإرهابية التي ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين والتي وقعت العام الحالي، مقارنة مع تلك التي حدثت العام الماضي، حسب صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية.ففي النصف الأول من عام 2023، ارتكب المستوطنون 25 اعتداء تم تعريفه من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على أنها هجمات إرهابية، مثل الحرق العمد وتخريب مسجد وإضرام النار في منزل أو تخريبه، وهو نفس عدد الأحداث المماثلة التي وقعت في عام 2022.في حين وقع 11 اعتداء في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 18 اعتداء في العام الماضي بأكمله، وفق الصحيفة الإسرائيلية نفسها، والتي أفادت بأن مؤسسة الاحتلال العسكرية "تنظر بقلق إلى الاتجاه المتصاعد من قبل المستوطنين والذي يزداد في جميع أنحاء الضفة الغربية"، وفق قولها.