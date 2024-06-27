 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

في ظل التحريض على قتله... هل يواجه نتنياهو نفس مصير رابين؟

1719516956224077100
شرطة الاحتلال تواجه تظاهرة لليهود المتشددين الحريديم رافضي الخدمة بالجيش.-(وكالات)
عمان - زادت وتيرة تحريضات المتطرفين على قتل رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، في ظل موجة السخط العارمة التي يتعرض لها من قبل الأوساط السياسية والأمنية والشعبية بالكيان المُحتل، مما أعاد مشهد اغتيال سلفه "إسحاق رابين"، بينما يظل العدوان ضد قطاع غزة سببا رئيسا في اضطراب المشهد الصهيوني الداخلي.اضافة اعلان
وحذرت أجهزة أمن الاحتلال من خطورة التحريضات على قتل "نتنياهو"، التي تُعيد نفس مشهد اغتيال رئيس الوزراء الصهيوني السابق "إسحق رابين" في تشرين الثاني (نوفمبر) 1995 على يد المتطرف "إيجال أمير" على خلفية توقيع اتفاق "أوسلو"، مما يزيد حالة الإرباك والتخبط التي تسعى حكومة الاحتلال الحالية للتغطية عليها بمزيد من الجرائم في غزة والتصعيد بالضفة الغربية.
ويُواجه "نتنياهو" موجة غضب عارمة داخل الكيان الصهيوني، بسبب فشله في حسم الحرب ضد غزة وسوء إدارته لها، وفشله في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى استعادة أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية.
في حين تلقي أزمة تجنيد المستوطنين اليهود المتشددين دينيا "الحريديم" بظلالها القاتمة على المشهد الداخلي المأزوم، وسط الاحتجاجات المناهضة "لنتنياهو" والتي تعم أنحاء فلسطين المحتلة عام 1948، فضلا عن التظاهرات الضخمة غير المسبوقة التي تخرج باستمرار للمطالبة بإسقاط حكومة الاحتلال الحالية، برئاسة "نتنياهو"، وإجراء انتخابات جديدة.
وطبقا لصحيفة "معاريف" بالكيان المُحتل، فإن المستشار القضائي لحزب الليكود، الذي يتزعمه "نتنياهو"، خاطب رئيس "الشاباك" بشأن تحريضات بعض المحتجين على قتل "نتنياهو"، مما يشكل خطرا مباشرا عليه وعلى عائلته، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات لمنع تنفيذ ذلك.
في حين اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المحتل، أن التظاهرات ضد حكومة "نتنياهو" والمطالبة بعودة الأسرى من غزة، هي الأضخم منذ الـ7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الانتقادات السياسية والأمنية الموجهة ضد "نتنياهو"، أسوة برئيس حكومة الاحتلال الأسبق، "إيهود أولمرت"، الذي وجه مجموعة اتهامات إليه، ومنها تعمد إطالة أمد الحرب، من دون تحديد موعد لنهايتها، وعدم تحديد أهداف دقيقة لقوات الاحتلال، حاثا على طرده من منصبه.
وعلى نفس الشاكلة، يأتي انتقاد مشابه لقائد غرفة العمليات السابق في جيش الاحتلال الجنرال في الاحتياط "يسرائيل زيف" الذي أكد أن الحرب على غزة بلا هدف، وأن "نتنياهو" فَقَدَ طريقه، محذرا من أن حربا مع "حزب الله" تعتبر مغامرة تنطوي على خطر وجودي.
وبالنسبة إليه؛ فإن الحل يكمن بصفقة كبرى لوقف الحرب، ومنع توسيع رقعة الصراع، بالتعاون مع الولايات المتحدة، معتبرا أن جنود الاحتلال يتنقلون في رفح بحثا عن النصر، غير أنه لا يمكن اعتبار احتلال رفح نصرا تكتيكيا له أهمية، باستثناء محاولة "نتنياهو" إطالة أمد الحرب لأسباب شخصية فقط، بينما فرصة التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ثانية تتضاءل. 
وحذر من أن نتنياهو لا يستطيع إيجاد طريقه، ويفقد السيطرة على الوضع المعقد، وهو غارق في حرب بلا أي هدف، ولا خطة لديه، أو اتجاهات، وبالتالي ليس لديه أيضا هدف إستراتيجي يسعى للوصول إليه، بما يجعل الوضع خطِر للغاية، إزاء وقوف الكيان المحتل اليوم على شفا تصعيد إقليمي محتمل.
جاء ذلك بالتزامن مع مزاعم "نتنياهو" أن الحرب مع حركة "حماس" على وشك الدخول إلى مرحلة جديدة أخف وطأة، ولكن بدون تحديد شكل المرحلة الجديدة من حرب غزة، في ظل إخفاق جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة بالقضاء على "حماس" أو إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، والتصعيد من ناحية الجبهة مع لبنان، بما يزيد التوتر في المنطقة ويهدد باندلاع حرب واسعة النطاق كما حذر قادة أمريكيين.
وكان "نتنياهو" قد قال في تصريح صدر مؤخرا إن "المرحلة المكثفة من الحرب مع حماس على وشك الانتهاء"، مستدركا بأن "هذا لا يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لكن الحرب في مرحلتها المكثفة على وشك الانتهاء"، وفق مزاعمه.
ويشار إلى أن المستوطن اليهودي المتطرف "إيجال أمير" أقدم، في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1995، على إطلاق النار على "رابين" خلال مهرجان خطابي يزعم تأييده للسلام، حيث كانت الإصابة مميتة، وذلك بعد فترة من توقيع اتفاق "أوسلو" مع الجانب الفلسطيني، في العام 1993.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1719516422844054500

الاحتلال يستخدم "التجويع" سلاحا بحق الأسرى الفلسطينيين بسجونه

منذ2 ساعة
1202482165291021932

القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

منذ6 ساعة
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت - (أرشفيية)

غالانت: قادرون على إعادة لبنان إلى العصر الحجري

منذ20 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت - (أرشيفية)

مسؤول إسرائيلي سابق يكشف خسائر الاحتلال بعد حرب غزة

منذ20 ساعة
الشرطة العسكرية تقف للحراسة وسط الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته خارج القصر الرئاسي في بلازا موريللو في لا باز (أ ب)

آخر تطورات الانقلاب العسكري في بوليفيا

منذ24 ساعة
1-1725022

الجيش يقتحم القصر الرئاسي في بوليفيا

26 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

الديمقراطية

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر
 