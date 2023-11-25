السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

في مرحلتها الثانية.. هل تمدد هدنة غزة؟

بدء تسليم الدفعة الثانية من أسرى الاحتلال
بدء تسليم الدفعة الثانية من أسرى الاحتلال
عواصم - توقع ساسة ومحللون أن تمدد الهدنة لأيام إضافية اذا أتيحت البيئة المناسبة، وتوقف التصعيد بعد تبادل أسرى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وفي السياق أعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي بولاية ماساتشوستس الأميركية، أن إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل "ليس سوى بداية"، مؤكدا وجود "فرص حقيقية" لتمديد هدنة الأيام الـ4 في غزة.اضافة اعلان
ويتوقع أن تمدد تلك الهدنة في مرحلتها الثانية إذا وافق الطرفان، بغية إطلاق ما تبقى من الأسرى.
وفي السياق وصل وفد قطري إلى دولة الاحتلال لبحث تمديد الهدنة مقابل إطلاق سراح مزيد من الأسرى لدى الجانبين.
بدورها، كشفت مصادر مصرية مطلعة أن اتصالات مصرية تجري لتمديد الهدنة يوما أو يومين إضافيين.
وبموجب الاتفاق الذي بدأ سريانه أول من أمس وافق الاحتلال على إضافة يوم للهدنة لوقف إطلاق النار مقابل كل دفعة إضافية مكونة من 10 أسرى من النساء أو الأطفال يتم إطلاق سراحهم بالإضافة إلى الخمسين الأصليين المتفق عليهم.
ما يعني أن الطرفين يمكنهما تمديد وقف إطلاق النار لمدة تصل إلى تسعة أو 10 أيام وفقا للاتفاق الحالي.
ويأمل عدد من الدبلوماسيين المنخرطين في الوساطة في الإعلان عن خطط لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت قبل انتهائه، لكن يتعين عليهم إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
من جهتهم يرى بعض المراقبين أن لدى طرفي الصراع أسبابا وجيهة تدفعهم إلى عدم تمديد وقف إطلاق النار.
ففيما يتعلق بحماس، تدرك الحركة أنها ستفقد ورقة مهمة إذا تم إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم، كما أنها وفق المراقبين قد لا تستطيع تحمل تقديم الكثير من التنازلات دون خسارة دعم الفصائل الفلسطينية الأخرى التي شاركت في هجوم 7 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، مثل حركة الجهاد الاسلامي، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.
أما بالنسبة لنتنياهو، فيكمن خطر تمديد الهدنة، في فسح المجال لحماس بإعادة تجميع صفوفها.
علاوة على ذلك، يدرك نتنياهو أنه سيتعرض لحملة انتقادات لاذعة من قبل المتطرفين اليمينيين في حكومته، الذين قد ينسحبون من الحكومة ويفرضون إجراء انتخابات طارئة، تظهر استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي سيخسرها.
ويقدر الاحتلال الإسرائيلي أن حماس احتجزت نحو 240 شخصا في عملية "طوفان الأقصى" 
في المقابل، فإنه وفقا لآخر إحصاءات "نادي الأسير الفلسطيني"، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من 7000 أسير، بينهم أكثر من 200 طفل، و78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة لتدخل طبي عاجل، ومن بين هؤلاء الأسرى أكثر من 2920 فلسطينيا اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.-(وكالات)
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