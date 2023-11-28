الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الخامس- أسماء

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الصليب الأحمر - أرشيفية

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير مساء الثلاثاء، أسماء الدفعة الخامسة من الأسرى والأسيرات المقرر أن يفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، في صفقة تبادل الأسرى، بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، ضمن اتفاق الهدنة.

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وتاليا أسماء الأسرى:

 

1- أحمد نواف نياز سلايمة .
2- معتز خضر محمد خميس سلايمة .
3- سامح محمود موسى عطون
4- محمد عماد ابراهيم عطون
5- ادم محمود محمد ابو حامد
6- حمزة رائد حمزة مغربي
7- محمد ممدوح كمال حمد
8- على مروان فؤاد علم
9- محمود خليل احمد سلايمة
10- نوح ناصر ابراهيم بسيسو
11- محمد محمود حمامرة .
12- يزن حمزة شاهر عفانة
13- مالك محمد عرفات ديبة
14- مومن محمد نايف صليبي
15- محمد عهد يونس شطارة
16- اسيل سميح خضر
17- ايه جلال محمد تميمي
18- ربى فهمي دار عاصي
19- هاله عمر ابرايه غنام
20- شدا محمد صالح برغوثي
21- لميس ماهر ابو عرقوب
22- فيرز عبد الله سلامه
23- شيماء احمد هندي
24- حنين اكرم مساعيد
25- خلود نضال شتيوي
26- اميمة عبد الله بشارات
27- مرفت منير حشيمة
28- ميرفت محمود العزة
29- منال دودين
30- تريا محمود ابو الهوى

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