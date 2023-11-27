الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الرابع - أسماء

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أرشيفية


أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الاثنين، عن قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الاثنين ، رابع أيام صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، ضمن بنود اتفاق الهدنة الإنسانية.

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وتضم القائمة 3 معتقلات، و30 طفلا، كالتالي:   

 

الأسيرات:
-  ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان / جنين
 - نفوذ جاد عارف حماد  / القدس
- عطاف يوسف محمد جرادات / جنين

الأشبال
آدم عبودة حشن غيث / القدس
صلاح الدين محمد صلاح هدرة / القدس
عمر إبراهيم عمر أبو ميالة /القدس
محمد مهند محمد أبو حمص /القدس
منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم
عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة
يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة
أحمد بشار جمعة أبو عليا /رام الله والبيرة
نديم محمد حسين أبو عرة /طوباس
عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة
علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة
محمد سامح جودت سليمان / رام الله والبيرة
عبد الله أكرم محمد اخليل / الخليل
جواد توفيق يوسف كميل/ جنين
خليل فراس خليل هيكل  /القدس
خالد أبو عصب/ القدس
محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب / الخليل
أحمد نزيه ديب أبو عادي /رام الله والبيرة
أيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرة
صلاح عمران محمد صلاح/  بيت لحم
دجانة محمود موسى عطون/ القدس
يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل
حمزه صالح محمد داود / قلقيلية
قسم خالد محمود العلامي/  الخليل
يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس
محمد غازي محمد نزال/ جنين
ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة
مشعل نمر نايف بني جابر / نابلس
يزن أيمن عبد الفتي بني جابر / نابلس
محمد هاني راتب هيموني / القدس

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