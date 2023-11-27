قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الرابع - أسماء



أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الاثنين، عن قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الاثنين ، رابع أيام صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، ضمن بنود اتفاق الهدنة الإنسانية.

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وتضم القائمة 3 معتقلات، و30 طفلا، كالتالي:

الأسيرات:

- ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان / جنين

- نفوذ جاد عارف حماد / القدس

- عطاف يوسف محمد جرادات / جنين



الأشبال

آدم عبودة حشن غيث / القدس

صلاح الدين محمد صلاح هدرة / القدس

عمر إبراهيم عمر أبو ميالة /القدس

محمد مهند محمد أبو حمص /القدس

منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم

عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة

يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة

أحمد بشار جمعة أبو عليا /رام الله والبيرة

نديم محمد حسين أبو عرة /طوباس

عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة

علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة

محمد سامح جودت سليمان / رام الله والبيرة

عبد الله أكرم محمد اخليل / الخليل

جواد توفيق يوسف كميل/ جنين

خليل فراس خليل هيكل /القدس

خالد أبو عصب/ القدس

محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب / الخليل

أحمد نزيه ديب أبو عادي /رام الله والبيرة

أيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرة

صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم

دجانة محمود موسى عطون/ القدس

يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل

حمزه صالح محمد داود / قلقيلية

قسم خالد محمود العلامي/ الخليل

يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس

محمد غازي محمد نزال/ جنين

ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة

مشعل نمر نايف بني جابر / نابلس

يزن أيمن عبد الفتي بني جابر / نابلس

محمد هاني راتب هيموني / القدس