قبائل وادي الفرات العربية تقيم ديوان الحرب لمواجهة "قسد"

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دير الزور - مع تمدد المعارك واتساع رقعتها بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية "قسد" في دير الزور ولمواجهة ما قالت تلك العشائر إن ذلك التنظيم الكردي ارتكب "انتهاكات"ضد أبناء العشائر أقامت مشيخة قبيلة العكيدات "ديوان الحرب" داعية قبائل وادي الفرات للانضواء تحت رايته.وتتهم عشائر تلك المنطقة "قسد" بارتكاب انتهاكات، خاصة بعد اعتقال أحمد الخبيل قائد مجلس دير الزور العسكري المنضوي تحت قيادة "قسد"، كما شملت الانتهاكات أعضاء آخرين من المجلس وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين في اشتباكات.على إثر ذلك، أعلنت القبائل "حالة الحرب" لمحاولة وقف هذه الانتهاكات، ودعا شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل إلى تشكيل "ديوان الحرب"، وسرعان ما لبى طلبه عدد كبير من القبائل والعشائر، مثل الشعيطات والبكير والبوحسن والحسون والبوسرايا، وغيرها من عشائر العكيدات، وأفخاذ من البقارة والدليم والمشاهدة والجبور.كما عبرت بعض القبائل عن دعمها أيضا بإصدار بيانات تعبر فيها عن انضوائها تحت هذا "الديوان" وإرسال موفدين لتقديم الدعم.وحاولت بعض القبائل البعيدة عن مناطق الاشتباكات في دير الزور فتح معارك على جبهات أخرى، كما يجري في ريفي حلب والحسكة، وفي وتل أبيض بريف الرقة، حيث اشتبك أبناء بعض تلك العشائر مع القوات الكردية لمحاولة تخفيف الضغط عن ريف دير الزور.ويمثل "ديوان الحرب" رمزية كبيرة لدى القبائل والعشائر بوصفه تعبيرا عن شجاعة مقاتليها وتكاتفهم كقبيلة واحدة يربطهم مصير واحد. ففي عرف العشائر العربية بمنطقة وادي الفرات، يتشكل "ديوان الحرب" عندما تكون المنطقة خارج سيطرة أي سلطة، وفي حال العدوان الخارجي على القبيلة.وأعلن مقاتلو العشائر العربية سيطرتهم على قرية "زنقل" بمحيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أمس وذلك بعد مواجهات مع قوات "قسد".وأوضحت مصادر محلية أن مقاتلي العشائر العربية دفعوا بتعزيزات عسكرية إلى خطوط المواجهات معها في ريف منبج.كما قالت مصادر في المعارضة المسلحة إن مدفعية استهدفت مواقع عسكرية لقوات سورية الديمقراطية في تل رفعت شمال حلب، وأخرى في محيط عين عيسى بريف الرقة.وذكرت أنباء بأن قوات "قسد" تقدمت في بلدة ذيبان بريف دير الزور شرق سورية التي شهدت قتالا بين الطرفين الأسبوع الماضي، معلنة أن العمليات العسكرية في ذيبان انتهت، وأنها بدأت أمس بتفتيش المنازل والأحياء بحثا عمن وصفتهم بالمسلحين المختبئين.ونقلت الوكالة عن فرهاد شامي المتحدث باسم ما تعرف بقوات سورية الديمقراطية قوله إنهم يبحثون عن "مجموعات مسلحة" قادمة من الضفة الغربية لنهر الفرات.وأضافت الوكالة أن "قوات سورية الديمقراطية" تؤكد عدم وجود خلافات مع العشائر العربية، متهمةً من وصفتهم بالمسلحين بمحاولة خلق فتنة.وخرجت مظاهرات أمس في ريف دير الزور الشرقي مطالبة بضرورة تحقيق الإدارة الذاتية لمناطقهم العربية في ظل تنسيق مع التحالف الدولي.وأكد المتظاهرون دعمهم للحراك المسلح الذي يقوده شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل ضد سيطرة ما تعرف بـقوات سورية الديمقراطية.يأتي ذلك بعد أن نفى شيخ العكيدات -التي تعد إحدى العشائر العربية الكبرى في سورية- وجود هدنة بين العشائر و"قوات سورية الديمقراطية".في الأثناء، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول من أمس عن قلقه من تصاعد الأعمال المسلحة شمال شرقي سورية، في ظل استمرار الاشتباكات، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.وأفاد العاملون في المجال الإنساني وشركاء الأمم المتحدة بمقتل ما لا يقل عن 54 مدنيا، بينهم 4 أطفال، ونزوح حوالي 500 عائلة.وأضاف شركاء الأمم المتحدة أن بنى تحتية تضررت، بما في ذلك مستشفيان و3 منشآت لمعالجة المياه منذ بدء الاشتباكات الاسبوع الماضي بين الطرفين في ريف دير الزور التي امتدت لتشمل مناطق في الحسكة والرقة وريف حلب.وحذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس من تداعيات أكثر خطورة للنزاع الجاري في شرقي سورية، قائلا إن وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من أميركا احتلت أراضي عربية في سورية.وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دعت الأطراف المتقاتلة في شمال شرقي سورية إلى وقف القتال والتركيز على هزيمة تنظيم "داعش"، وذلك خلال لقاء لمسؤولين أميركيين مع قادة "قوات سورية الديمقراطية" وزعماء القبائل في دير الزور أول من أمس.بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأييده لموقف العشائر العربية في اشتباكها مع "قوات سورية الديمقراطية" -التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية- مع دخول الاشتباكات بين الجانبين يومها الـ11.يذكر أن اندلاع الاضطرابات في المنطقة كان بسبب اعتقال قوات سورية الديمقراطية لقائد عربي، بينما يقول شيوخ العشائر العربية إنهم حرموا من ثرواتهم النفطية بعدما وضعت "قوات سورية الديمقراطية" يدها على أكبر آبار النفط السورية بعد رحيل تنظيم "داعش". - (وكالات)