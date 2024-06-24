 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قتلى وجرحى إسرائيليون بهجوم صاروخي من حزب الله

هجوم صاروخي - (أرشيفية)
هجوم صاروخي - (أرشيفية)
أسفر قصف صاروخي نفذه "حزب الله" اللبناني عن سقوط قتلى ومصابين بعد إصابة صاروخ لآلية عسكرية إسرائيلية في موقع المطلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء إصابة مركبة عسكرية في مستوطنة "المطلة" بصاروخ موجه أطلقه حزب الله من جنوبي لبنان.اضافة اعلان

وأعلن "حزب الله" في بيان، أنه "بعد مراقبة دقيقة لقوات ‌‏العدو في موقع المطلة وعند رصد آلية عسكرية تتحرك في محيط الموقع وبعد وصولها إلى نقطة المكمن ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجّهة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها ‏وإيقاع من فيها بين قتيل ‏وجريح".‏

وأفادت مصادر صحفية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بقذائف الفوسفور بلدات الخيام ودير ميماس وكفركلا وتلة العزية جنوب لبنان.
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