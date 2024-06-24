قتلى وجرحى إسرائيليون بهجوم صاروخي من حزب الله

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء إصابة مركبة عسكرية في مستوطنة "المطلة" بصاروخ موجه أطلقه حزب الله من جنوبي لبنان.
وأعلن "حزب الله" في بيان، أنه "بعد مراقبة دقيقة لقوات العدو في موقع المطلة وعند رصد آلية عسكرية تتحرك في محيط الموقع وبعد وصولها إلى نقطة المكمن استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجّهة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".
وأفادت مصادر صحفية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بقذائف الفوسفور بلدات الخيام ودير ميماس وكفركلا وتلة العزية جنوب لبنان.