قتلى وجرحى إسرائيليون بهجوم صاروخي من حزب الله

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وأفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء إصابة مركبة عسكرية في مستوطنة "المطلة" بصاروخ موجه أطلقه حزب الله من جنوبي لبنان.وأعلن "حزب الله" في بيان، أنه "بعد مراقبة دقيقة لقوات ‌‏العدو في موقع المطلة وعند رصد آلية عسكرية تتحرك في محيط الموقع وبعد وصولها إلى نقطة المكمن ‏استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجّهة وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها ‏وإيقاع من فيها بين قتيل ‏وجريح".‏وأفادت مصادر صحفية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بقذائف الفوسفور بلدات الخيام ودير ميماس وكفركلا وتلة العزية جنوب لبنان.