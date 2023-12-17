قتلى وجرحى نتيجة انهيار سور تاريخي في القيروان التونسية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح، أمس السبت، جراء سقوط جزء من سور المدينة العتيقة الذي كان قيد الترميم منذ فترة في مدينة القيروان التونسية.

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وأعلن الدفاع المدني التونسي ، انتشال جثث ثلاث ضحايا من سقوط السور المبني من الحجارة القديمة، والذي يحيط بالأحياء القديمة لمدينة القيروان وسط غربي تونس.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، معز تريعة، إنّ "حادث انهيار السور التاريخي لمدينة القيروان وقع ظهر أمس السبت، بينما كان عدد من العمال يباشرون أعمال الصيانة على مستوى باب الجلادين، ما تسبب في وفاة ثلاثة منهم وإنقاذ اثنين آخرين جرى نقلهما للوحدات الصحية في المدينة لتلقي العلاج" . وكالات