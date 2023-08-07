قرار الاحتلال بتوسيع نطاق عملياته بالضفة الغربية وعودة "الاغتيالات" يؤشر لمرحلة أكثر عنفا

نادية سعد الدين

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عمان - يؤشر قرار مؤسسة الاحتلال العسكرية بتوسيع نطاق عملياتها في الضفة الغربية والعودة الكثيفة لسياسة "الاغتيالات"، إلى مرحلة أكثر تصعيدا وعنفا، وذلك بالتزامن مع التهديد الإسرائيلي بضرب قطاع غزة، مقابل تأكيد الفصائل الفلسطينية بجهوزية الرد.يأتي ذلك وسط رفض الهيئات المقدسية المساس بالوضع القانوني والديني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها الدينية ومؤسساتها.وعلى وقع تشييع جثمان الفتى الفلسطيني، رمزي حامد (17 عاما)، الذي استشهد برصاص مستوطن، بما يرفع عدد الأطفال الشهداء لـ40 شهيدا منذ بداية العام الحالي؛ فقد شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية أمس هجوما وحشيا لقوات الاحتلال، لا سيما ضد مدينتي جنين ونابلس، تخلله حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الفلسطينيين، من بينهم 5 أفراد من عائلة واحدة وقيادي في حركة "فتح".وتعتزم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إعطاء الضوء الأخضر لجيش الاحتلال بتوسيع نطاق عملياته بحرية في الضفة الغربية عبر تنفيذ الاغتيالات التي ستسمح بتنفيذ هجومه في قلب جنين ومخيمها، على غرار عملية الاغتيال التي استشهد فيها ثلاثة شبان فلسطينيين، في عرابة قضاء جنين، والتي كانت بالنسبة إليها "البداية فقط"، وفق المواقع الإسرائيلية.وتجددت الاشتباكات والمواجهات العنيفة أثناء اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين وقيامها بشن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الفلسطينيين، أسوة بما حدث في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، مثل رام الله ونابلس وبيت لحم، كما نشرت عناصرها الكثيفة داخل مخيم شعفاط بالقدس المحتلة عقب اقتحامه ومداهمة منازله خلال عملية الاعتقالات، عقب اقتحام أحياء بلدة سلوان المقدسية.وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وعاثت فيها تدميرا وخرابا، وسط اندلاع المواجهات وتنفيذ الاعتقالات.ونددت الفصائل الفلسطينية بجرائم الاحتلال، ومستوطنيه، المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها استشهاد الفتى حامد، بما يرفع عدد الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال بدم بارد منذ بداية العام الحالي إلى 40 طفلا فلسطينيا، وفق مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش.وأفاد أبو قطيش، في تصريح أمس، بأن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 160 طفلا، بينهم 21 في الاعتقال الإداري، معتبرا أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكل ضوءا أخضر للمستوطنين لقتل الأطفال الفلسطينيين.وأكدت كل من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد ساحات المواجهة لن تثنيه عن مواصلة المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني سيواجه إرهاب المستوطنين بكل قوة وبسالة، وسيرد بحزم على جرائم قتل الأطفال واستباحة الحرمات، في ظل الدعوة "لتحرك دولي فاعل لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين."جاء ذلك في ظل رفض الهيئات والمرجعيات المقدسية لمساعي حكومة الاحتلال اليمينية تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبالقدس المحتلة؛ وتحذيرها من أي إجراء إسرائيلي يمس بالوضع القانوني والديني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها الدينية ومؤسساتها.ولفتت الهيئات المقدسية، خلال اجتماع عقدته أمس بمقر منظمة التحرير في رام الله، إلى المخططات التهويدية لحكومة الاحتلال اليمينية واستهدافها العلني للقدس وأهلها، خاصة ما يجري الإعلان عنه بشأن ما أطلقوا عليه ذبح البقرات في المسجد الأقصى، وفق عضو اللجنة التنفيذية، رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني.واعتبر الحسيني، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته، أن اقتحام وزراء من حكومة اليمين المتطرف المسجد الأقصى، رسالة استفزاز وتهديد بمخاطر جسيمة، وفرض التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وساحاته.وشددت المرجعيات المقدسية، على رفضها وتجريمها لأي نوع من أنواع المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس، والتأكيد على حرمة المشاركة في هذه الانتخابات شرعيا ووطنيا تحت أي ظرف من الظروف، وذلك خلال الاجتماع الذي ضم؛ مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس الصندوق القومي، رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس رمزي خوري، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة.