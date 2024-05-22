 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرار "الجنائية الدولية" ليس أكبر مشكلات نتنياهو

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
القدس المحتلة - أضيف طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجملة قضايا تؤرق مضجعه.اضافة اعلان
ومن أبرز تلك القضايا ما غاص به جيشه في وحل غزة، وما يخشاه من مساءلة عن إخفاقه في "طوفان الأقصى" وقضايا فساد تنتظره فور انتهاء الحرب تجعله حريص على استمرارها.
آخر مشاكل نتنياهو التوبيخ العلني من شركائه في الحكومة، وتلقيه تهديدا من أحد الوزراء بالاستقالة، ولا يرجح أن يلحق قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضررا كبيرا بنتنياهو بين الناخبين، حيث يحتشد كثيرون من الإسرائيليين خلفه حتى الآن، لكن المشكلات تتراكم أمامه على جبهات متعددة، وهناك اعتقاد على نطاق واسع بأن الآفاق السياسية لحكومته الائتلافية تنحسر على المدى الطويل، الا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاء في السلطة وزعيم حزب الليكود اليميني يتأهب للقتال.
ورفض نتنياهو تحميل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين الماضي، بأنه يتحمل بصفته رئيس وزراء إسرائيل المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ووصف المزاعم بأنها "تشويه كامل للواقع".
وتجاهل انتقادات وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي حثه الأسبوع الماضي على نبذ فكرة العودة للاحتلال العسكري لغزة، كما تجاهل مكتبه تهديد الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس بالاستقالة إذا لم يلتزم نتنياهو برؤية متفق عليها لغزة بعد الصراع.
وأدى إعلان خان إلى احتشاد الإسرائيليين مؤقتا للدفاع عن رئيس الوزراء ضد ما وصفه الرئيس إسحق هرتسوغ بأنه "تحرك من جانب واحد" اتُخذ بسوء نية.
لكن التضامن قد لا يمتد كثيرا، ففيما أدان رئيس المعارضة يائير لابيد بيان المحكمة الجنائية الدولية، الا أنه أوضح أيضا أنه سيواصل العمل لإسقاط حكومة نتنياهو.
ودافع غانتس أيضا عن نتنياهو أمام إعلان خان، وقال اثنان من مساعدي غانتس إن تهديد الجنرال المتقاعد بالانسحاب من الحكومة إذا لم يلتزم نتنياهو بخطة من ست نقاط تتعلق بغزة وإسرائيل بحلول الثامن حزيران (يونيو) ما زال قائما.
وإذا استقال غانتس سوف يخسر نتنياهو دعم أقوى منافسيه السياسيين وكتلته الوسطية التي ساعدت في توسيع الدعم لحكومة الاحتلال داخلها وفي الخارج.
وسيظل نتنياهو يحظى بأغلبية في البرلمان بدعم من الأحزاب القومية المتطرفة التي أغضبت واشنطن حتى قبل الحرب وتدعو إلى العودة إلى الاحتلال الكامل لغزة.
وقد يفاقم ذلك الضغوط على نتنياهو، ويفاقم التوترات الواضحة بالفعل في العلاقات مع الولايات المتحدة، وسيثير على الأرجح أسئلة جديدة حول المدة التي قد تظل فيها مثل هذه الحكومة قائمة.-(وكالات)
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