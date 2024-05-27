قرار جديد من "الكنيست" للاستيلاء على مخصصات عوائل الشهداء والأسرى

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وقال عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، المبادر لمشروع القانون، إنه إذا تم إقرار مشروع القانون فإن الأموال التي نقتطعها حاليًا من أموال السلطة الفلسطينية والتي تدفعها لعائلات الأسرى والشهداء، "ستدخل على الفور خزينة الدولة".وأشار تسفي سوكوت إلى أن الحديث يدور عن نحو 3 مليارات شيقل ستدخل خزينة "إسرائيل" فورا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر "إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء.ويسعى مشروع القانون إلى وضع جداول زمنية وينص على أنه بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم الاستيلاء على هذه الأموال لصالح خزينة "إسرائيل"، وسيديرها المحاسب العام لصالح الضحايا.واحتجز الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية عقب رفض السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى، إذ أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات عدة "أنه لو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لعوائل الشهداء والأسرى".