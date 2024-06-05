قرار لمجلس الحرب الإسرائيلي قد يبعد احتمال التوصل لصفقة بشأن غزة

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وأضافت الهيئة أن خشية القيادة الإسرائيلية من إمكانية عدم دعم واشنطن استمرار الحرب دفعها لطلب ضمانات.ونقلت الهيئة عن مصدر بحكومة نتنياهو قوله إن قرار مجلس الحرب بشأن ضمانات أميركية قد يبعد احتمال التوصل لصفقة. (الجزيرة نت)