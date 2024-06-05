 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرار لمجلس الحرب الإسرائيلي قد يبعد احتمال التوصل لصفقة بشأن غزة

مجلس الحرب الإسرائيلي - (أرشيفية)
مجلس الحرب الإسرائيلي - (أرشيفية)
قالت هيئة البث الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، إن مجلس الحرب يقرر طلب ضمانات من الولايات المتحدة بأن الحرب على غزة ستستمر.

وأضافت الهيئة أن خشية القيادة الإسرائيلية من إمكانية عدم دعم واشنطن استمرار الحرب دفعها لطلب ضمانات.اضافة اعلان

ونقلت الهيئة عن مصدر بحكومة نتنياهو قوله إن قرار مجلس الحرب بشأن ضمانات أميركية قد يبعد احتمال التوصل لصفقة. (الجزيرة نت)
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