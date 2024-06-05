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الأربعاء 05 حزيران 2024
3:24 ص
قرار لمجلس الحرب الإسرائيلي قد يبعد احتمال التوصل لصفقة بشأن غزة
مجلس الحرب الإسرائيلي - (أرشيفية)
قالت هيئة البث الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، إن مجلس الحرب يقرر طلب ضمانات من الولايات المتحدة بأن الحرب على غزة ستستمر.
وأضافت الهيئة أن خشية القيادة الإسرائيلية من إمكانية عدم دعم واشنطن استمرار الحرب دفعها لطلب ضمانات.
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ونقلت الهيئة عن مصدر بحكومة نتنياهو قوله إن قرار مجلس الحرب بشأن ضمانات أميركية قد يبعد احتمال التوصل لصفقة. (الجزيرة نت)
نتنياهو
هيئة البث الاسرائيلية
مجلس الحرب الإسرائيلي
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