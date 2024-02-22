الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قراصنة "أنونيموس السودان" يستهدفون شبكة محمول إسرائيلية

القرصنة الرقمية
القرصنة الرقمية

أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها "أنونيموس السودان"، الأربعاء، مسؤوليتها عن استهداف شبكة رئيسية للهاتف المحمول في إسرائيل.

 

 وكان موقع "نيتبلوكس" المتخصص في تتبع الأعطال التي تصيب شبكات الهواتف المحمولة، قد كشف عن عطل أصاب شبكة للهاتف المحمول في إسرائيل.

اضافة اعلان
وقال الموقع في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس" إن العديد من المستخدمين تقدموا ببلاغات حول تعطل الشبكة، موضحاً أن العطل أصاب شبكة 012Smile/Partner الإسرائيلية.

 

وأفاد الموقع بأن الهجوم الإلكتروني لمجموعة قراصنة "أنونيموس السودان" يأتي في إطار حملة لقطع الخدمات عن أهداف إسرائيلية بارزة.


تجدر الإشارة إلى أن مجموعة قراصنة "أنونيموس السودان" كانت قد تبنت سابقاً اختراق الموقع الإلكتروني لجهاز الأمن الداخلي "الموساد" في إسرائيل.

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الاحتلال يقتحم جنين

استشهاد فتى فلسطيني بالضفة والاحتلال يصعد من اقتحاماته

منذ2 ساعة
النائب الجمهوري آندي أوغلز

نائب أميركي يعلق على صور أشلاء أطفال غزة: يجب قتلهم جميعاً (فيديو)

منذ6 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

دبلوماسي أميركي: نتنياهو لا يبدو مستعدا للتوصل لأي اتفاق يوقف الحرب

منذ6 ساعة
اليمن

الخارجية الأميركية: هجمات الحوثيين تؤدي لارتفاع الأسعار

منذ7 ساعة
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنة أدورا قرب الخليل-(وكالات)

إعلام عبري يكشف عن ملامح "خيانة كبرى" في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب

منذ8 ساعة
محكمة العدل الدولية

واشنطن: على "العدل الدولية" أخذ أمن "إسرائيل" في الاعتبار

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

ماذا تريد أميركا من الفلسطينيين..؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"بصمة" الأطباء.. أزمة مفصلية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نماذج الحوكمة المؤسسية

سلامة الدرعاوي |اليوم

المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وجهة نظر اقتصادية

رعد التل |اليوم

كلهم وطنيون إلا الأردن!!

سميح المعايطة |اليوم
1708515423553544500

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (3 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

الوقت الذي يراهن عليه الجميع بخسارات يومية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات | منذ10 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy
 
 