قراصنة "أنونيموس السودان" يستهدفون شبكة محمول إسرائيلية

أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها "أنونيموس السودان"، الأربعاء، مسؤوليتها عن استهداف شبكة رئيسية للهاتف المحمول في إسرائيل.

وكان موقع "نيتبلوكس" المتخصص في تتبع الأعطال التي تصيب شبكات الهواتف المحمولة، قد كشف عن عطل أصاب شبكة للهاتف المحمول في إسرائيل.

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وقال الموقع في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس" إن العديد من المستخدمين تقدموا ببلاغات حول تعطل الشبكة، موضحاً أن العطل أصاب شبكة 012Smile/Partner الإسرائيلية.

وأفاد الموقع بأن الهجوم الإلكتروني لمجموعة قراصنة "أنونيموس السودان" يأتي في إطار حملة لقطع الخدمات عن أهداف إسرائيلية بارزة.



تجدر الإشارة إلى أن مجموعة قراصنة "أنونيموس السودان" كانت قد تبنت سابقاً اختراق الموقع الإلكتروني لجهاز الأمن الداخلي "الموساد" في إسرائيل.