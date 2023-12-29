قصف إسرائيلي جديد يستهدف محيط دمشق والأخيرة تتصدى



قصفت إسرائيل مساء الخميس محيط العاصمة السورية دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية على لسان مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية"

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وقال المصدر: إن الدفاع الجوي تصدى لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات."

ويأتي القصف الإسرائيلي بعد يوم من سقوط طائرة مسيرة مفخخة في هضبة الجولان المحتلة انطلقت من سوريا.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي لأول مرة منذ بداية الحرب إلى سقوط طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من سوريا في جنوب الجولان، مضيفة أن المسيّرة خلفت أضرارا بأحد المباني، دون وقوع إصابات.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أطلقت فصائل مسلحة من سوريا أكثر من مرة قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.

