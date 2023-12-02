قصف إسرائيلي عنيف شمال وجنوب غزة.. واقتحامات واسعة بالضفة

تواصل طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيتها وزوارقها، قصف عدة مواقع في قطاع غزة، تتركز بشكل لافت في خان يونس.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين في الشيخ نصر، وبني سهيلا، ووصلت الشظايا إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا التي تأوي مئات النازحين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس، في الوقت الذي تقصف فيه أيضا الزوارق الحربية المناطق الساحلية للمدينة.

ووسط قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال والزوارق الحربية، قصف عدة مناطق في دير البلح، في ظل إطلاق القنابل الضوئية بشكل كثيف.

وشمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منازل المواطنين في التوام والشيخ رضوان، وجباليا وبيت لاهيا.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، صباح الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ صباح الجمعة، إلى نحو 190 شهيدا وأكثر من 600 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال الآلاف من الفلسطينيين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.



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الاحتلال يقتحم بديا ويعتقل شابا

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، شابا خلال اقتحامها بلدة بديا غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بديا واعتقلت الشاب مصطفى الشيخ بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما اقتحمت محال تجارية واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال تمركز في محيط بلدية البيرة، وداهم عدة بنايات سكنية في أحياء المدينة.

الاحتلال يقتحم بلدتي صوريف ويطا في محافظة الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدتي صوريف ويطا في محافظة الخليل، وداهمت عددا من المنازل، واستولت على أثاث جمعية خيرية.

وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت صوريف شمال غرب الخليل، وداهمت منزلي المواطنين سمير القاضي، وإبراهيم الهور، وقامت بتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وأضاف أنه قوات الاحتلال اقتحمت مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الايتام في بلدة يطا جنوبا، وقامت بتفتيشها والاستيلاء على أثاث ومعدات منها، كما داهمت منزلي الشقيقين زكريا وعيسى العمور وقامت بتفتيشهما.

وأشار إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في يطا، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين



أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من منطقة ضاحية صباح الخير، وأطلقت النار على مركبة ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي كان داخلها.

وأضافت أن قوات الاحتلال عرقلة مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، واحتجزت مركبة اسعاف.

الاحتلال يغلق منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر في صور باهر





أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلي الشهيدين الشقيقين مراد وإبراهيم نمر في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في البلدة بأن قوات الاحتلال داهمت المنزلين، وقامت بلحام الأبواب والشبابيك لمنع الدخول اليهما لحين تنفيذ قرار هدمهما، كما حدث مع منزل الشهيد خيري علقم في حي راس العمود ببلده سلوان المجاورة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت في محاصرة المنزلين، وإعاقة الدخول والخروج من البلدة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز لقوات الاحتلال بدء إجراءات هدم منزلي الشهيدين نمر.

واستُشهد الشقيقان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات.

الاحتلال يقتحم المزرعة الغربية



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل.