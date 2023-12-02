السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قصف إسرائيلي عنيف شمال وجنوب غزة.. واقتحامات واسعة بالضفة

دخان يتصاعد فوق غزة بعد غارة إسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق غزة بعد غارة إسرائيلية (رويترز)

تواصل طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيتها وزوارقها، قصف عدة مواقع في قطاع غزة، تتركز بشكل لافت في خان يونس.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين في الشيخ نصر، وبني سهيلا، ووصلت الشظايا إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا التي تأوي مئات النازحين.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس، في الوقت الذي تقصف فيه أيضا الزوارق الحربية المناطق الساحلية للمدينة.
ووسط قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال والزوارق الحربية، قصف عدة مناطق في دير البلح، في ظل إطلاق القنابل الضوئية بشكل كثيف.
وشمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منازل المواطنين في التوام والشيخ رضوان، وجباليا وبيت لاهيا.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، صباح الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ صباح الجمعة، إلى نحو 190 شهيدا وأكثر من 600 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
وما زال الآلاف من الفلسطينيين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.

اضافة اعلان

 

الاحتلال يقتحم بديا ويعتقل شابا

 

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، شابا خلال اقتحامها بلدة بديا غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بديا واعتقلت الشاب مصطفى الشيخ بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما اقتحمت محال تجارية واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

 

قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة

 

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة البيرة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال تمركز في محيط بلدية البيرة، وداهم عدة بنايات سكنية في أحياء المدينة.

 

الاحتلال يقتحم بلدتي صوريف ويطا في محافظة الخليل 

 

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدتي صوريف ويطا في محافظة الخليل، وداهمت عددا من المنازل، واستولت على أثاث جمعية خيرية.
وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت صوريف شمال غرب الخليل، وداهمت منزلي المواطنين سمير القاضي، وإبراهيم الهور، وقامت بتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.
وأضاف أنه قوات الاحتلال اقتحمت مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الايتام في بلدة يطا جنوبا، وقامت بتفتيشها والاستيلاء على أثاث ومعدات منها، كما داهمت منزلي الشقيقين زكريا وعيسى العمور وقامت بتفتيشهما.
وأشار إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في يطا، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

 

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين

أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من منطقة ضاحية صباح الخير، وأطلقت النار على مركبة ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي كان داخلها.
وأضافت أن قوات الاحتلال عرقلة مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، واحتجزت مركبة اسعاف.

 

الاحتلال يغلق منزلي الشهيدين مراد وإبراهيم نمر في صور باهر

 

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلي الشهيدين الشقيقين مراد وإبراهيم نمر في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية في البلدة بأن قوات الاحتلال داهمت المنزلين، وقامت بلحام الأبواب والشبابيك لمنع الدخول اليهما لحين تنفيذ قرار هدمهما، كما حدث مع منزل الشهيد خيري علقم في حي راس العمود ببلده سلوان المجاورة.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت في محاصرة المنزلين، وإعاقة الدخول والخروج من البلدة.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعز لقوات الاحتلال بدء إجراءات هدم منزلي الشهيدين نمر.
واستُشهد الشقيقان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات.

 

الاحتلال يقتحم المزرعة الغربية

 
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل. 

 

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط مدينة دمشق

سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق

منذ2 ساعة
حركة حماس

خبراء عن ما بعد الهدنة: حماس ستخرج أقوى من قبل

منذ2 ساعة
معبر رفح

"حكومة غزة" تفند بيان الهلال الأحمر بشأن إغلاق معبر رفح

منذ3 ساعة
همجية العدوان تئد أحلام أطفال غزة في مهدها

اليونيسف: غزة تعتبر أخطر مكان يمكن أن يعيش فيه الطفل

منذ3 ساعة
هدنة 2.jpeg-a970ff5d-f963-4790-9f19-7cf9b61742fc

حماس: أبلغنا الوسطاء الاستعداد لتجديد الهدنة في غزة

منذ4 ساعة
رشقات صاروخية من غزة

"سرايا القدس" تقصف عمق إسرائيل برشقات صاروخية

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 