الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قصف إسرائيلي لعدد من مستشفيات قطاع غزة

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قصف إسرائيلي لعدد من مستشفيات قطاع غزة
 قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات متزامنة على عدد من المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.اضافة اعلان
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية، أن استمرار الاحتلال في استهداف المستشفيات في القطاع يتسبب في كارثة كبرى، مشيرا إلى وقوع إصابات باستهداف إسرائيلي لساحة مجمع الشفاء الطبي.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، اندلاع حريق في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال، إثر قصف إسرائيلي مباشر استهدف المستشفى.
وقال مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال الدكتور مصطفى الكحلوت: "قصف إسرائيلي استهدف المستشفى وتسبب باندلاع حرائق".
وأضاف: " تقوم قوات الاحتلال بقصف المستشفى وإحراقه بشكل متعمد، الرجاء من الجميع إيقاف آلة الحرب هذه وإنقاذنا من الحرائق".
واستهدفت القوات الإسرائيلية مساء أمس الخميس، محيط المستشفى بشكل متكرر، كما قامت بإطلاق النار على المستشفى لمنع الطواقم الطبية من إسعاف المصابين حوله.
وقبل ذلك بساعات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط المستشفى الأندونيسي بعدة أحزمة نارية عنيفة أدت إلى سقوط شهداء ووقوع إصابات .
وأعلن "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أمس، إصابة متطوع وخروج سيارتي إسعاف عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي لمحيط مستشفى "العودة" في شمال قطاع غزة.
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