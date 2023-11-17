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الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
11:45 م
قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى ودار لرعاية المسنين بغزة
قصف اسرائيلي على غزة
قالت وسائل إعلام إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة.
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