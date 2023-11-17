الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى ودار لرعاية المسنين بغزة

قصف اسرائيلي على غزة
قصف اسرائيلي على غزة
قالت وسائل إعلام إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى ودار الوفاء لرعاية المسنين في مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة.اضافة اعلان
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