قصف جوي ومدفعي يستهدف دير البلح والزوايدة والمغازي وخان يونس

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استهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال، مساء السبت، مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف متواصل على شرق خان يونس.وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.وأضافت أن مدفعي الاحتلال قصفت بعدة قذائف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.وجنوبا، توصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت إن 23843 فلسطينيا استشهدوا فيما أصيب 60317 في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.وأضافت الوزارة أن هذا العدد يشمل 135 فلسطينيا اسشهدوا و312 أصيبوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.