قصف عنيف على رفح وجباليا والاحتلال يقر بمقتل 5 من جنوده

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الأراضي الفلسطينية- تزامنا مع تجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا (شمال) ورفح (جنوب) قطاع غزة، كثف الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي بشكل عنيف على القطاع مخلفا عشرات الشهداء والمصابين.يأتي ذلك وقد أقر الاحتلال بمقتل 5 من جنوده في جباليا وإصابة العشرات.وذكرت أنباء عن وصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى الكويت التخصصي في رفح، جراء القصف الجوي والمدفعي المتواصل الذي تتعرض له مناطق عدة شرق ووسط المدينة.واستهدف القصف منزلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، خلّف 4 شهداء وعددا من المصابين، وفي شمال القطاع، أصيب مسعفان بقصف مسيّرة للاحتلال سيارة إسعاف تابعة لمستشفى العودة بمخيم جباليا، كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفل، وأصيب عدد آخر في قصف استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة، كما دمر قصف الاحتلال سوق مخيم جباليا المركزي وأدى إلى احتراق عدد من المنازل في المخيم.كما استشهد 3 وجرح آخرون في قصف على مبنى في منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، فيما شهدت أحياء جنوب مدينة غزة، الزيتون والصبرة وتل الهوا، قصفا مدفعيا متواصلا، وهو ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.كما استشهد الصحفي محمد جحجوح وزوجته وأمه وأطفاله، بقصف للاحتلال استهدف منزل عائلته في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد ارتفع إلى 145 عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة منذ الـسابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.في المقابل، أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين بتفجير مبنى بمنطقة جباليا أول من أمس.وقال الجيش أمس إن الجنود القتلى والجرحى سقطوا في تبادل لإطلاق النار بالخطأ بين قوتين إسرائيليتين.وبذلك يرتفع عدد العسكريين في الكيان المحتل القتلى منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 627 بين ضابط وجندي، بينهم 289 لقوا مصرعهم منذ بدء العملية البرية لقوات الاحتلال في قطاع غزة.وكانت مصادر في الكيان المحتل قد أكدت في وقت سابق مقتل وجرح نحو 20 جنديا إسرائيليا كانوا داخل مبنى تم تفجيره في جباليا في قطاع غزة.ونشرت حسابات إسرائيلية صورا لهبوط مروحية عسكرية في مستشفى "شعاري تصيدق" بالقدس لنقل جنود مصابين.وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد أعلنت قتل 12 جنديا إسرائيليا في كمين مركب، وبثت صورا لاستهداف مقاتليها قوات خاصة للاحتلال أثناء دخولهم لأحد المنازل شرق مخيم جباليا، كما أعلنت تدمير ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 في معسكر جباليا، وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.وفي رفح جنوبي قطاع غزة، نشرت القسام مقاطع لاستهداف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور القتال شرق المدينة، كما نشرت سرايا القدس مشاهد لاستهداف جرافة إسرائيلية خلال معارك حي الزيتون شرق غزة.وذكرت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتعميق وتوسيع العملية العسكرية في رفح، مضيفة أنه تم إدخال اللواء 89 من الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي إلى القتال في رفح الليلة الماضية.ويشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".وفي الضفة الغربية المحتلة شيع فلسطينيون في طولكرم، ظهر أمس جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس.وانطلق موكب تشييع الشهداء أيمن أحمد مبارك (26 عاماً)، وحسام عماد دعباس (22 عاماً)، ومحمد يوسف نصر الله (27 عاما) من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة، والمنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بمحاسبته على مجازره المستمرة بحق شعبنا.وجاب المشيعون شوارع المدينة، وصولا إلى منازل عائلات الشهداء، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، على الشهداء قبل مواراتهم.وعمّ الإضراب الشامل محافظة طولكرم تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، حدادا على أرواح الشهداء.وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الأعيرة النارية بكثافة، باتجاه الفلسطينيين من خلال قناصتها التي نشرتها على أسطح البنايات المرتفعة وسط المدينة، بعد اقتحامها من مدخلها الغربي، ما أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ما بين متوسطة وخطيرة.وباستشهاد مبارك ودعباسونصر الله، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 108.كما هاجم مستوطنون بالحجارة، أمس مركبات الفلسطينيين قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.واقتحمت قوات الاحتلال ليلة أمس مدينة الخليل وبلدة بيت أُمّر جنوب الضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية وأغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة دائرة السير، ومنعت تحرك الفلسطينيين، كما اقتحمت منطقة الظهر في بلدة بيت أُمّر شمال الخليل، وانتشرت بمحيط منازل الفلسطينيين هناك وأوقفت مركباتهم وفتشتها.كما اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في حارة دار موسى، القريبة من الشارع الالتفافي رقم 60، كما اقتحمت قرية حوسان غرب بيت لحم وتمركزت بمنطقة "المطينة" عند مدخلها الشرقي، ووسطها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب منازل سكانها، واقتحمت كذلك مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.وأصيب 4 فلسطينيين فجر أمس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، فيما اندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة.واقتحمت قوات الاحتلال ليلة أمس مدينة أريحا، وداهمت شارع قصر هشام (شارع البنوك)، وانتشرت بين المحال التجارية، كما اقتحمت أمس بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وذكرت مصادر محلية أن تلك القوات أطلقت القنابل الصوتية ومنعت مواطني البلدة من التنقل، واحتجزت جرافة كانت تعمل في منطقة "قطان الحصن" غرب البلدة.كما اقتحم عشرات المستعمرين، أمس "تل ماعين" الأثري بمسافر يطا جنوب الخليل، وأدوا صلوات تلمودية، فيما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة على الطرقات، وبين التجمعات السكانية.واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحاماتها في الضفة المحتلة عددا من الشبان الفلسطينيين.-(وكالات)