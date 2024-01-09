قصف متبادل بجنوب لبنان.. وميقاتي يعلن استعداد بلاده للمفاوضات

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عواصم- تصاعدت حدة التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية مع تصاعد عمليات القصف المتبادلة بين حزب الله وجيش الاحتلال، تزامن ذلك مع تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استعداد بلاده للدخول في مفاوضات لتحقيق الاستقرار في الجنوب.وأعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ الموجهة تجمعا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة أدميت وحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.كما ذكر الحزب أنه استهدف بالصواريخ الموجهة "التجهيزات التجسسية المستحدثة" في موقع بياض بليدا العسكري الصهيوني.وفي إطار القصف المتبادل بين الحزب وجيش الاحتلال، ذكر حزب الله أنه هاجم امس أيضا موقع المالكية الصهيوني قبالة الحدود الجنوبية للبنان بالأسلحة المناسبة مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.كما أعلن الحزب عن استهدافه ثكنة يفتاح وتجمعا للجنود قرب ثكنة أدميت ومواقع المالكية والبغدادي وحانيتا.واستهدفت مسيرة صهيونية سيارة في محيط بلدة الغندورية في محافظة النبطية مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.وزعمت هيئة البث الصهيونية أنه تم تصفية مسؤول وحدة المسيرات في حزب الله في قصف داخل الجنوب اللبناني.كما شنّ الطيران الحربي للاحتلال سلسلة غارات على بلدة كفركلا في القطاع الشرقي بينما قصفت المدفعية الصهيونية محيط البلدة بالإضافة إلى محيط بلدات مارون الراس ويارون وعيترون وميس الجبل.وانفجرت 3 صواريخ اعتراضية للاحتلال في أجواء بلدة عيترون.كما أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بمقتل شخص وإصابة 2 في قصف مسيرة للاحتلال لسيارة في بلدة خربة سلم أثناء تشييع القيادي الميداني في حزب الله وسام طويل الذي قتل أمس بقصف لمسيرة صهيونية على سيارته.وقال حزب الله "إن 3 من مقاتليه استشهدوا في غارة صهيونية استهدفت سيارة في بلدة الغندورية".وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق امس عن مهاجمته مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الاحتلالي في مدينة صفد بعدد من المسيّرات الملغمة.في المقابل، أكدت صحيفة هآرتس العبرية أن أكثر من نصف منازل بلدة منارة بالجليل الأعلى تضررت من الصواريخ المضادة للدروع التي تطلق من لبنان.وتصاعدت المواجهات بين الجانبين عقب اغتيال الاحتلال نائب رئيس مكتب حماس السياسي صالح العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت في 2 كانون الثاني (يناير) الحالي، والقيادي الميداني البارز في حزب الله وسام طويل.وقُتل أكثر من 130 مقاتلا من حزب الله في لبنان خلال عمليات القصف المتبادلة مع الاحتلال.وفي سياق عدم الدخول في مواجهة مباشرة وتوسيع نطاق الحرب بين حزب الله والاحتلال، قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إن الحزب لا يريد توسيع الحرب لكن إذا فعلت الاحتلال ذلك "سنواصل المقاومة وسنجعلها أقوى وسنسلحها أكثر وستبقى على جهوزية دائمة".وفي السياق ذاته أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، استعداد بلاده للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد جنوب بلاده والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار 1701.جاء ذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا في بيروت، وكرر ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان.-(وكالات)