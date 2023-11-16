قضية تبادل الأسرى تصطدم بمماطلة من الاحتلال وبتصريحات متناقضة من مسؤوليه

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وسط تدفق تصريحات وصفت بـ"المتناقضة" من مسؤولي كيان الاحتلال بشأن مفاوضات تبادل الأسرى، يشكك خبراء في إمكانية أن توقف تل أبيب الحرب على قطاع غزة، حتى لو تم تحرير كافة رهائنها المحتجزين هناك.وتنوعت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين خلال اليومين الماضيين، بين من يصر على وجوب تحرير الرهائن، ومن يشكك في أنهم باقون على قيد الحياة، ومن يؤكد على استمرار الحرب حتى لو تم الانتهاء من هذا الملف.وعند بدء عمليات التوغل البري في قطاع غزة، أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلنت تل أبيب أن لها هدفين، هما تحرير الرهائن والقضاء على حركة حماس، وهو ما لم يتحقق أي منهما حتى الآن.وصرح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أول من أمس بأن حكومته تعمل بشكل متواصل على تحرير الرهائن "وعند توصلنا لشيء ملموس سيتم الإعلان عنه".عضو الحكومة الإسرائيلية الحالية، ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس، أكد، أثناء زيارته للقيادة العسكرية في شمال كيان الاحتلال إنه حتى لو حصلت هدنة مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن، فإن الحرب في غزة لن تتوقف "حتى تحقيق أهدافنا".من جهته شكك وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في بقاء الرهائن على قيد الحياة الآن، قائلا في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أول من أمس حتى اليوم لم يلتق أحد الرهائن. ليس لدينا أي دليل على أنهم أحياء".وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، وصل إلى مصر، حسب صحيفة "هاآرتس" العبرية، أول من أمس ليبحث مع كبار المسؤولين المصريين صفقة مرتقبة للإفراج عن الرهائن.من ناحيته، كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، أول من أمس للصحفيين في البيت الأبيض أن مناقشات يومية يجريها مع الأطراف المشاركة في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، لكنه "لا يريد كشف التفاصيل"، قائلا لعائلاتهم:"اصمدوا. إننا قادمون".ولا يتوقف أهالي الرهائن عن تنظيم احتجاجات ومظاهرات، في تل أبيب وفي القدس، تطالب الحكومة بعمل كل ما يلزم لتحرير الرهائن أحياء، ووفق صحيفة "هاآرتس" العبرية، فإنهم يشعرون بأنه لا تجري مفاوضات جادة حول هذا الملف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية التي تحتجزهم.والرهائن الـ239، بحسب إحصاء الجيش الإسرائيلي، اسرتهم الفصائل الفلسطينية في هجماتها المفاجئة يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) من مستوطنات قريبة من قطاع غزة، بينهم إسرائيليون وأجانب، وقالت حركة "حماس" إن 60 منهم قتلوا خلال القصف الإسرائيلي للقطاع.وتشترط حماس للإفراج عنهم، الإفراج في المقابل عن جميع الأسرى الفلسطينيين المتواجدين في السجون الإسرائيلية، والذين يقدر عددهم بـ 5250 فلسطينيا حتى الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.ويصف الباحث الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، طلال أبو ركبة، تصريحات المسؤولين في تل أبيب بشأن الرهائن بأنها "متناقضة"؛ لأن إسرائيل تدير هذا الملف على محورين، الأول الجمهور الإسرائيلي والثاني الفصائل الفلسطينية، في إشارة لتوجيه رسائل مختلفة للجانبين.ووفق تقديره، فإن إسرائيل "مستعدة للتضحية بالرهائن بشكل كامل؛ حتى لا تقدم أي تنازل للفلسطينيين، وحتى لا تعطيهم نصرا سياسيا".ويربط الباحث الفلسطيني بين هذا الأمر وبين أسباب تعثر مفاوضات تبادل الأسرى حتى الآن في كل مرة يتم الاقتراب من التوصل لاتفاق،.وقال أن إسرائيل تتريث مراهنة على أن تتمكن ربما من تحرير بعض الرهائن، لتقدمه على أنه نصر للداخل ولأهالي الرهائن، وتطلب منهم السماح بمزيد من الوقت لتنجز عمليتها العسكرية في غزة.لكن هذه المماطلة تصطدم بموقف الرهائن مزودجي الجنسية، حيث تضغط الإدارة الأميركية بشدة من أجل إتمام عملية تبادل الأسرى؛ لاستغلال هذا كنصر لها في الدعاية خلال الانتخابات القادمة.ويرى محللون أن الحرب في غزة، ستتواصل لسببين، الأول هو الإجماع الإسرائيلي على الانتقام من القطاع بسبب هجوم "طوفان الأقصى"، والثاني هو الدعم الغربي لإسرائيل وتوفير الغطاء السياسي لعدوانها على القطاع.-(وكالات)