قطر: اتفاق الهدنة بداية الطريق لإنهاء معاناة مواطني غزة

الدوحة- أعرب مجلس الوزراء القطري عن أمله في أن يشكل اتفاق الهدنة في غزة، بداية الطريق لإنهاء معاناة مواطني قطاع غزة المحاصرين، وحقن الدماء وتدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية دون عوائق وبما يلبي الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، مشددا على أهمية هذه الهدنة كخطوة أساسية نحو تحقيق اتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ويفضي إلى محادثات جادة بعملية سلام شامل وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد مجلس الوزراء القطري، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هو التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار مبادرة السلام العربية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان مجلس الوزراء القطري رحب في بداية اجتماعه بنجاح جهود وساطة قطر بين إسرائيل وحركة حماس، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية تساهم في حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أهمية استمرار المساعي القطرية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين بهدف تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

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من جهة أخرى، قال رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق، إفرايم هاليفي، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس المزمع تنفيذها خلال ساعات، هي المرحلة الأولى، وإذا ما استمرت حتى النهاية، "فسيكون من الصعب كثيرا تجديد الحرب حتى انهيار حماس".

وأضاف هاليفي، الذي ترأس أيضًا مجلس الأمن القومي سابقا، "أعتقد أنه سيكون هناك ضغط كبير جدًا من الولايات المتحدة لتخفيف حدة الحرب، وحتى إنهاء القتال دون انهيار حماس تمامًا كما يرغب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ولفت "هذه ليست صفقة في مجال تبادل الأسرى من الجانبين فحسب، بل هي أيضا خطوة من شأنها تعزيز النية لمحاولة إنهاء الحرب على غزة، وهذا الهدف أفضل صفقة يمكن التوصل إليها في هذه المرحلة، وهي بداية لعملية صفقات أخرى تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين إلى منازلهم".

واستبعد هاليفي أن ترفض إسرائيل الضغوط الأميركية، لأنها أولا وقبل كل شيء كانت الداعم الرئيسي لإسرائيل أمام العالم في حربها على غزة.

وقال إن "مصالح الولايات المتحدة، التي فعلت الكثير لتعزيز قدرة إسرائيل على القتال، يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضا".

وأضاف "من أجل أن نكون قادرين على انهيار حماس، سيكون من المهم للغاية أن نتمكن من القيام بذلك. لكن لدينا شركاء، وهؤلاء الشركاء لديهم آراء لا يمكن تجاهلها. وأعتقد أن الأميركيين، حتى في محادثات مهمة للغاية، أوضحوا أن لديهم ما يقولونه بشأن هذه القضايا". -(بترا)