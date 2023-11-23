قطر: الهدنة الإنسانية في غزة ستبدأ في السابعة من صباح الجمعة

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أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ستبدأ في السابعة من صباح الجمعة، بعد 48 يوما من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.وستسلم الدفعة الأولى التي تضم 13 مدنيا في الساعة 16:00 من يوم الجمعة مع إعطاء الأولوية لمن هم من الأسرة ذاتها، من أصل 50 محتجزاً، على أن يستكمل الإفراج عن البقية في الأيام الثلاثة التالية، وفق المتحدث باسم الوزارة القطرية ماجد الأنصاري.وستجمع المعلومات عن بقية المحتجزين خلال أيام الهدنة الأربعة، للنظر في إمكانية وجود عدد أكبر من المفرج عنهم وبالتالي تمديد الهدنة.وتحدث الوزير عن استلام قوائم المحتجزين الذين سيفرج عنهم من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقال إن المساعدات الإنسانية جزء أساسي من الصفقة وستبدأ بالتدفق للقطاع المحاصر عند السابعة صباحا.وأكد الأنصاري على وجود اتفاق على وقف كامل لإطلاق النار من الجو أو الأرض، وستكون هناك فترة أجواؤها صافية بهدف إخراج المحتجزين.