"قمة السلام" لم تقنع الاحتلال بوقف التطهير العرقي

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

عمان- رغم دعوات عالمية من قمة القاهرة للسلام، إلى وقف العدوان على قطاع غزة فورا واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، إلا أن الاحتلال الصهيوني يصم أذنيه عن ذلك، ويستمر في تنفيذ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد سكان قطاع غزة، محاولا التهجير القسري لمن يتبقى منهم، والدفع بهم خارج القطاع.ويبدو أن مخططه الاحتلالي بتهجير الفلسطينيين من أرضهم بقي محاصرا بموقف أردني مصري عربي صلب، ما يعيق تنفيذ أي حلول لتصفية القضية الفلسطينية، إزاء قتامة التبعات الكارثية التي يريد الاحتلال جر المنطقة إليها.ولم تعقب حكومة الاحتلال اليمينية حتى الآن على قمة القاهرة، بل إنها استبقت عقدها أمس بشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة أدت لاستشهاد المزيد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، وكأنها تريد بعث رسالة تؤكد فيها المضي بمجازرها الدموية وتنفيذ مخطط التهجير كمقدمة لضم أرض فلسطين بالكامل إلى الكيان المحتل، طالما لم تجد موقفا رادعا من المجتمع الدولي للجم عدوان الاحتلال.وما تزال مؤسسة الاحتلال العسكرية تهدد باتخاذ الاستعدادات اللازمة لشن هجوم بري طويل الأمد، بما يشي برفض الاحتلال الانصياع للدعوات العربية والدولية الواسعة، حتى تلك الصادرة من قبل المؤيدين الغربيين له، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد القطاع المحاصر، في ظل تحذير فلسطيني من مخاطر أي مشاريع سياسية يتم الإعداد لها، لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في تصريح لها أمس، من جرائم الإبادة الجماعية التي تواصل طائرات الاحتلال الحربية ارتكابها في قطاع غزة، وبالأسلحة المحرمة دوليا، والتي تؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية التي حلت بكافة أوجه الحياة في قطاع غزة، خاصة المدنيين الفلسطينيين.وقالت إن أعداد الشهداء بتزايد بمن فيهم الأطفال، وكذلك أعداد من هم تحت الأنقاض والدمار المتواصل، وتتوسع جريمة التطهير العرقي وتهجير المزيد من الفلسطينيين من منازلهم تحت وطأة القصف والتدمير الذي شمل كافة الأبنية على اختلاف أنواعها، وتدمير مناطق بأكملها وتسويتها بالأرض في شمال قطاع غزة.وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، استمرار أنشطتها لفضح أبعاد التدمير للاحتلال وتداعياته على حياة المدنيين الفلسطينيين، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وحشد جبهة دولية ضاغطة لإدانة العدوان ووقف الحرب فورا، والتأكيد للمجتمع الدولي على أن معالجة جذور الصراع وحله من خلال إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين هو الكفيل بتحقيق أمن واستقرار المنطقة برمتها.وطالبت بوقف العدوان فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبذل جهد دولي حقيقي لإحياء عملية السلام ومفاوضات تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة.وفي الأثناء؛ دخلت أمس أول قافلة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية، بينما تنتظر المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر، استعدادا لعبورها إلى داخل قطاع غزة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن دخول القافلة الأولى المحدودة من الاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح، لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.وأضاف المكتب، في تصريح أمس، إنه "من المهم تدشين ممرا آمنا يعمل على مدار اللحظة لتوفير الحاجات الإنسانية والخدماتية التي باتت مفقودة بشكل كامل، ويسمح بخروج الجرحى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية المناسبة في ضوء تعذر تقديمها من المنظومة الصحية حاليا".وشدد على أن تقوم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بوصفها جهة استلامها، بواجبها في توجيه الاحتياجات لمستحقيها في شتى أماكن قطاع غزة.وأكد على ضرورة فتح معبر رفح "بشكل دائم وإدخال كافة الاحتياجات الضرورية للقطاعات الخدماتية والإنسانية بصورة عاجلة في ضوء قرب نفاد الوقود واستنزاف مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية ووصوله للمستوى الأدنى، وشح المواد الغذائية وانعدام الكهرباء".ميدانيا؛ تواصل طائرات الاحتلال قصفها لقطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي، مستهدفة البنايات السكنية، وتدميرها فوق رؤوس المدنيين الفلسطينيين، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء إلى 4358 شهيدا، وأكثر من 13 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.وسجل مخيم جباليا أعنف الغارات، حيث استشهد 24 فلسطينيا في قصف لعائلة فلسطينية بكاملها، وأصيب العشرات بجراح ليرتفع عدد الشهداء في شمال غزة الى 39 شهيدا، أسوة بعدوان الاحتلال في دير البلح، وسط القطاع، وفي رفح، جنوبا، حيث استشهد أكثر من 60 فلسطينيا، وذلك في استمرار لمجازر الإبادة المستمرة بحق المدنيين.بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال ارتكب 37 مجزرة راح ضحيتها 352 شهيدا، و669 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس، ما أسفر عن استشهاد 16 مسيحيا فلسطينيا.وأشار إلى أن عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال منذ بداية العدوان في 7 تشرين الاول (أكتوبر) الحالي بلغ 484 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 4358 شهيدا، فضلا عن المئات الذين ما زالوا تحت الأنقاض حتى الآن.من جانبها، أعلنت وزارة جيش الاحتلال، أن "أكثر من 1400 قتيل و4600 جريح سقطوا، منذ بداية معركة طوفان الأقصى فضلا عن احتجاز أكثر من 200 أسير".وأفادت وزارة الاحتلال، وفق وسائل الإعلام للاحتلال، أن أكثر من 6900 صاروخ أطلق من غزة على الكيان المحتل، مشيرة إلى أنه "كان هناك 450 عملية إطلاق فاشلة""، مدعية أن جيش الاحتلال قام بتصفية العشرات من قادة حركة حماس في غزة، وفق مزاعمهم.وتواصل قوات الاحتلال شن غارات على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكنية، ما أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.