قناة عبرية: اعتقال 4 آلاف عامل فلسطيني

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن 4 آلاف عامل فلسطيني معتقلون للتحقيق معهم بشبهة مساعدة حركة حماس في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وفي الأيام القليلة الماضية، أفادت تقارير بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طردت أو اعتقلت العديد من العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، خاصة منهم القادمين من قطاع غزة.