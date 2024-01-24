قوات إسرائيلية تنفذ اقتحامين بالخليل ورام الله

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اقتحمت قوات إسرائيلية اليوم الأربعاء بلدة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.وبالتزامن مع ذلك اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية قرية بيتين شمال مدينة رام الله.