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الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
2:50 م
قوات إسرائيلية تنفذ اقتحامين بالخليل ورام الله
قوات إسرائيلية تنفذ اقتحامين بالخليل ورام الله
اقتحمت قوات إسرائيلية اليوم الأربعاء بلدة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.
وبالتزامن مع ذلك اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية قرية بيتين شمال مدينة رام الله.
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