الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اقتحامات جديدة في الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأُصيب، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في القرية كما داهمت عدة منازل فيها.
واقتحمت دوريات عسكرية إسرائيلية، بلدة جناته جنوب شرق بيت لحم، وتمركزت في منطقة العروج، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.
كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء في بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهما.
وأصيب، شاب فلسطيني بجروح طفيفة خلال اقتحام الإحتلال لمخيم العروب شمال الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، واطلقت الرصاص الحي وقنابل الإنارة وسط المخيم.
وأضافت مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع اصابة بشظايا رصاص حي باليدين لشاب (26 عاماً) في المخيم، وتم نقله لأحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

اضافة اعلان

وأُصيب، فجر اليوم الإثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في القرية كما داهمت عدة منازل فيها.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"حماس هي زوجتي وحماس ابني وحماس بالنسبة لي كل شيء" يقول السنوار

إعلام عبري: لن ننتصر على حماس ولا خيار سوى صفقة يحدد شروطها السنوار

منذ 19 دقيقة
قذيفة الياسين 105

كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا غرب خان يونس

منذ 56 دقيقة
33487806-1705874599

سي إن إن: "إسرائيل" دمرت مقابر في غزة واستخرجت جثثا منها

منذ2 ساعة
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على حاجز الجلمة بجنين

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على حاجز الجلمة بجنين

منذ2 ساعة
حماس تصدر كتيبًا يوضح روايتها حول "طوفان الأقصى"

حماس تصدر كتيبًا يوضح روايتها حول "طوفان الأقصى"

منذ3 ساعة
سفينة رفعت لافتة كُتب عليها: "لا علاقة لنا بإسرائيل"

الحوثيون: إليكم "الحل" لعبور سفنكم بأمان عبر البحر الأحمر

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يتحدثون بصراحة عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

حقا إنها قضية الشرفاء

جهاد المنسي |اليوم

مفترق الطرقات

يعقوب ناصر الدين |اليوم

المشهد القادم.. السعودية.. حماس ونتنياهو

سميح المعايطة |اليوم

الأسئلة الضرورية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات | منذ7 ساعة
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات | منذ8 ساعة
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 