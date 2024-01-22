قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اقتحامات جديدة في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأُصيب، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في القرية كما داهمت عدة منازل فيها.

واقتحمت دوريات عسكرية إسرائيلية، بلدة جناته جنوب شرق بيت لحم، وتمركزت في منطقة العروج، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

كما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء في بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهما.

وأصيب، شاب فلسطيني بجروح طفيفة خلال اقتحام الإحتلال لمخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، واطلقت الرصاص الحي وقنابل الإنارة وسط المخيم.

وأضافت مصادر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع اصابة بشظايا رصاص حي باليدين لشاب (26 عاماً) في المخيم، وتم نقله لأحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

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وأُصيب، فجر اليوم الإثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في قرية كفر عين شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في القرية كما داهمت عدة منازل فيها.