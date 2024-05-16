قوات الاحتلال تداهم محال صرافة في الضفة الغربية وتعتقل عاملين فيها

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأربعاء - الخميس محالا للصرافة، ونفذت وسلسلة اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال داهمت محلات للصرافة في مدن بيت لحم والبيرة وطوباس وجنين وطولكرم ونابلس، واعتقلت عاملين فيها.ففي مدينة البيرة، اقتحمت محلا للصرافة في منطقة البالوع في المدينة بعد تفجير أبوابه.وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية آلاء طالب عبيات (24 عاما) من قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم، واحتجزتها وأخضعتها لتحقيق ميداني، ثم نقلتها مقيدة إلى حيث تعمل في محل للصرافة وأجبرتها على فتح أبوابه.كما اعتقلت الفلسطيني عبد الرحمن شمالي من كفر راعي بعد مداهمة منزله في البلدة، وهو يعمل بمحل للصرافة.كما داهمت قوات الاحتلال داهمت محل الخليج للصرافة في مدينة نابلس، واعتقلت الفلسطيني معاوية شوقي أحد العاملين فيه، من بلدة عصيرة الشمالية.وداهمت قوات الاحتلال محلا للصرافة في مدينة الخليل، بعد اقتحامها المدينة.وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن شحادة بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم، ويعمل في محل الخليج للصرافة في المدينة.