قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز باتجاه فلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قنابل الغاز باتجاه فلسطينيين في حي وادي الجوز بالقرب من المسجد الأقصى.وقالت مراسلة قناة المملكة في القدس، إنّ المسجد الأقصى شبه فارغ بسبب أقامة حواجز عسكرية على مداخل أبواب القدس القديمة، بينها باب العمود، وباب الساهرة، وباب الأسباط، ومنعت الوصول إلى البلدة القديمة، ما دفع عشرات المصلين للتجمع قرب حي وادي الجوز أقرب الأحياء إلى أسوار القدس القديمة.ونشرت قوات الاحتلال، حواجز في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لمنع وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى.وتمنع قوات الاحتلال للجمعة 12 على التوالي وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ولا تسمح إلا لأعداد قليلة من المسنين ولسكان البلدة القديمة من القدس.