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الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
1:57 ص
قوات الاحتلال تعتقل طبيبا من مخيم العروب بالخليل
قوات الاحتلال تعتقل طبيبا
اعتقلت قوات الاحتلال، منتصف الليلة، الدكتور زياد طارق البدوي، من مخيم العروب شمال الخليل، اثناء عودته من دوامه في مركز الأمل الطبي في بلدة بيت كاحل، وعبر مروره في الطرق الترابية والفرعية الواصلة الى المخيم.
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