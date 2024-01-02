الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات الاحتلال تعتقل طبيبا من مخيم العروب بالخليل

قوات الاحتلال تعتقل طبيبا
قوات الاحتلال تعتقل طبيبا
اعتقلت قوات الاحتلال، منتصف الليلة، الدكتور زياد طارق البدوي، من مخيم العروب شمال الخليل، اثناء عودته من دوامه في مركز الأمل الطبي في بلدة بيت كاحل، وعبر مروره في الطرق الترابية والفرعية الواصلة الى المخيم.اضافة اعلان
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