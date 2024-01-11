قوات الاحتلال تغتال مجدي فشافشة في جنين

اضافة اعلان

اغتالت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، الاسير المحرر مجدي عوني فشافشة (37 عاما) في بلدة جبع جنوب جنين.وكانت قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت بلدة جبع جنوبي جنين ، وحاصرت منزلا، كما اعتلت القناصة أسطح المنازل، وسط إندلاع مواجهات.وافادت وسائل إعلام فلسطينية ان تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال اتجهت نحو قرية جبع.