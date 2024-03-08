الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

إحدى العمليات السابقة لاقتحام جيش الاحتلال مناطق في الخليل بالضفة الغربية (رويترز)
إحدى العمليات السابقة لاقتحام جيش الاحتلال مناطق في الخليل بالضفة الغربية (رويترز)
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقتي الطبقة وسنجر في مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.اضافة اعلان
وأفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات قفين في طولكرم والسموع جنوب الخليل وعوريف جنوب نابلس وعزون شرق قلقيلية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.
وفي وقت سابق -الخميس- استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا، بينهم أسرى سابقون و4 نساء.
وكان الشهيد أصيب قبل يومين عندما فتحت قوات الاحتلال النار على فلسطينيين خلال اقتحامها قرية بورين، جنوبي نابلس.
وفي نابلس أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين واصلوا منذ صباح اليوم إغلاق حاجز "صرة"، جنوب غرب المدينة، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعاد فتح الحاجز أمام الفلسطينيين، عقب إغلاقه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف المراسل أن المستوطنين يعتصمون أمام الحاجز لمنع المركبات الفلسطينية من المرور.
في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينيا في طوباس وطولكرم وبيت لحم والخليل. وبين المعتقلين أسرى سابقون و4 نساء إحداهن الأسيرة السابقة الصحفية بشرى الطويل.
وارتفع بذلك عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 7490، منذ بدء الحرب على غزة.
من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 240 سيدة من الضفة الغربية المحتلة وأراضي 1948.
وبمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق للثامن من مارس/آذار، قال النادي في بيان، إن "العام الحالي هو الأكثر دموية من جانب إسرائيل بحقّ النساء الفلسطينيات".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس أركان العدو هرتسي هاليفي

رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر بإعداد خطط لعملية برية في لبنان

منذ1 ساعة
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث

الأمم المتحدة: الوضع في غزة يجب أن يبقينا مستيقظين في الليل

منذ2 ساعة
الاحتلال ينصب الحواجز الحديدية على الطرق المؤدية للمسجد الأقصى

الاحتلال ينصب الحواجز الحديدية على الطرق المؤدية للمسجد الأقصى

منذ2 ساعة
حزب الله يستهدف جنودا للاحتلال

حزب الله يعلن مقتل جنود إسرائيليين في "المطلة" والاحتلال يقصف قرى لبنانية

منذ3 ساعة
police

"طعن جماعي".. شاب سريلانكي يقتل 6 أشخاص في كندا

منذ4 ساعة
ترامب

ترامب يدعو إلى "إقالة" بايدن وطرده من البيت الأبيض

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |06 آذار 2024
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عزائم رمضان

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط
 
 