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السبت 04 تشرين الثاني 2023
3:05 ص
قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس
قوات اسرائيلية
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الجمعة، بلدتي قبلان وقريوت جنوب نابلس، وقرية تل جنوب غرب المدينة، ودير شرف غرب نابلس.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت تلك القرى، وفتشت عدة منازل ومركزا طبيا ومحلات تجارية. وفا
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