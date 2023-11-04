السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس

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قوات اسرائيلية
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الجمعة، بلدتي قبلان وقريوت جنوب نابلس، وقرية تل جنوب غرب المدينة، ودير شرف غرب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت تلك القرى، وفتشت عدة منازل ومركزا طبيا ومحلات تجارية. وفا اضافة اعلان
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