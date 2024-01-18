قوات الاحتلال تقتحم عددا من مدن وقرى الضفة الغربية

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة من محوريها الشرقي والغربي وتسير دورياتها في المدينة..وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة زواتا غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية ودهمت عدة أحياء في البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال.كما تسبب الاقتحام في اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المقتحمة تخللها إلقاء القنابل المضيئة في سماء البلدة وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع نحو آليات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة بعدد من الاليات وجنود الاحتلال وتداهم حاليا أحياء فيه.وقامت قوات الاحتلال بالتحقيق مع المئات من سكان المخيم.