الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات الاحتلال تقتحم عددا من مدن وقرى الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة من محوريها الشرقي والغربي وتسير دورياتها في المدينة..
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة زواتا غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية ودهمت عدة أحياء في البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال.اضافة اعلان
كما تسبب الاقتحام في اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات المقتحمة تخللها إلقاء القنابل المضيئة في سماء البلدة وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع نحو آليات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.
 واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة بعدد من الاليات وجنود الاحتلال وتداهم حاليا أحياء فيه.
وقامت قوات الاحتلال بالتحقيق مع المئات من سكان المخيم.
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