قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة جنين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا. وفا