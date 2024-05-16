قوات الاحتلال تقتحم 8 مدن بالضفة

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قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت 8 مدن في الضفة الغربية هي نابلس وطولكرم وأريحا وقلقيلية وطوباس وبيت لحم ورام الله والبيرة.وأشارت إلى إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.